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Alper'in ölümü sonrası Survivor için beklenen adımı atıyor

ALPER'İN ÖLÜMÜ SONRASI SURVİVOR İÇİN BEKLENEN ADIMI ATIYOR

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kameramanlarından Alper Baycın'ın bıçaklanarak öldürülmesi olayından sonra Dominik'e alternatif bir yer aramaya başladı.

Tarih : 03 Temmuz 2018, 11:40
Puan Ver : Alper'in Ölümü Sonrası Survivor İçin Beklenen Adımı Atıyor(10/10)6

Milliyet'ten Ali Eyüboğlu, bugün kaleme aldığı yazıda izlenme rekorları kıran Survıvor yarışması için Acun Ilıcalı'nın Dominik'ten başka alternatif bir yer aradığını yazdı.

ALPER'İN ÖLÜMÜ DERİNDEN ETKİLEDİ

Eyüboğlu, 24 yaşındaki Alper Baycın'ın gaspçılar tarafından bıçaklanarak öldürülmesi olayının başta Acun olmak üzere Acun Medya çalışanlarını derinden etkilediğini ifade etti.

İşte Ali Eyüboğlu'nun yazısındaki o bölüm;

'Survivor'ın reji ekibinden 24 yaşındaki Alper Baycın'ın gaspçılar tarafından bıçaklanarak öldürülmesi, başta Acun Ilıcalı olmak üzere Acun Medya çalışanlarını derinden etkiledi ve ekip Dominik'e alternatif arayışına başladı.

DOMİNİKLİLER EL ÜSTÜNDE TUTUYORDU

Acun Medya, 10 yıldır Dominik Cumhuriyeti'nin Les Terrenas bölgesinde çekim yapıyordu ve değil güvenlik, hiçbir sorun yaşamıyordu. Üstelik Dominikliler, her yıl kendilerine iş istihdamı sağlayan, prodüksiyon için milyon dolarlar harcayan 'Survivor' ekibini el üstünde tutuyordu.

ACUN MEDYA DÜNYAYA AÇILDI

Acun Medya, eskiden Dominik'te sadece 'Survivor Türkiye'nin çekimlerini yapıyordu. Programın reyting başarısı, Acun Medya'yı dünyaya açtı. Ekip, artık Dominik'te sadece Türkiye ve Yunanistan için 'Survivor'ı değil, beş ülkeye formatı kendilerine ait 'Exathlon'u da çekiyor.

YENİ YER ARAYIŞINA BAŞLADI

Çalışan sayısı bin 750'yi bulan Acun Medya, doğal olarak kendilerine daha güvenli yer arayışı içine girdi. Yine hava sıcaklığının pek değişmediği Ekvator kuşağına yakın, uçakla ulaşımın kolay olacağı bir ülke veya ada olacak burası...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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