ALPER'İN CENAZESİ BABA OCAĞINA GELDİ, ANNENİN FERYADI YÜREK DAĞLADI
Survivor ekibinde görevliyken iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Alper Baycın'ın cenazesi baba evine getirildi. Çadırda taziyeleri kabul eden acılı annenin sözleri herkesi ağlattı.
Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri devam eden Survivor ekibinde görevliyken çantasını gasp etmeye çalışan iki kişinin bıçaklı saldırısı sonrası hayatını kaybeden Alper Baycın'ın (24) cenazesi baba ocağına getirildi ve helallik alındı.
YAŞADIĞI EVE TÜRK BAYRAĞI ASILDI
Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri devam eden Survivor ekibinde görevliyken 4 gün önce çantasını gasp etmeye çalışan iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden 24 yaşındaki Alper Baycın'ının cenazesi öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Baycın'ın yaşadığı eve boydan boya dev Türk bayrağı asılırken, yakınları helallik dilemek için taziye çadırında bekledi. Herkesin yakasında Alper Baycın'ın fotoğrafının yer aldığı görüldü.
"İYİ Kİ DOĞURMUŞUM BEN SENİ"
Çadırda taziyeleri kabul eden anne Aynur Baycın, oğlunun fotoğrafını kucağına alıp okşayıp, öperek "Ne güzel çocuksun sen annem, bekletme annem, annecim. Annem çok güzel bakıyorsun. İyi ki doğurmuşum ben seni, herkese sevgi bıraktın sen. Sen herkese bir şeyler öğrettin annem. Şükürler olsun Rabbime böyle bir çok nasip ettin bize. Annem sen çok güzelsin. Böyle bir çocuk yok. Allah herkese nasip etsin ömrünü değil kendini" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
SÖZLÜSÜ GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU
Cenaze aracının gelmesiyle birlikte, hoca eşliğinde dua edildi ve helallik alındı. Alper Baycın'ın sözlüsü Yasemin Çelik'in de güçlükle ayakta durduğu gözlemlendi. Helalliğin ardından Baycın'ın yakınları ve arkadaşları Türk ve Fenerbahçe bayrağı açarak, cenaze namazının kılınacağı Muratpaşa Camii'ne doğru yürüyüşe geçti.
Öğle namazı sonrası kılınacak namazın ardından Baycın'ın naaşı Andızlı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Kaynak: haberinburada
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