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ALPER'İN AĞABEYİ OLAYIN NASIL YAŞANDIĞINI ANBEAN ANLATTI


Alper'in ağabeyi olayın nasıl yaşandığını anbean anlattı
Tarih : 29 Haziran 2018, 07:50
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Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen Survivor yarışmasında kameraman olarak görev yapan Alper Baycın'ın gaspçılar tarafından öldürülmesiyle ilgili ağabeyi Muammer Baycın, konuştu. Ağabey Muammer Baycın, "Kardeşim çantası ve telefonunu vermek istememiş. Direnince bıçaklayıp öldürmüşler" dedi.

"SALDIRMIŞLAR, DİRENİNCE KALBİNDEN BIÇAKLAMIŞLAR"

Cenazenin Türkiye'ye getirilmesinin bir haftayı bulacağını kaydeden Baycın şunları söyledi:

"Alper iş dönüşü otele giderken telefonla konuşuyormuş. O sırada tek başınaymış. Motorlu iki kişinin saldırısına uğramış. Arbede yaşanmış. Çantası ve telefonunu vermek istememiş. Direnince bıçaklayıp öldürmüşler."

"ÇOK AZİMLİYDİ, SÖZLENMİŞTİ..."

Ağabey Aycın, "Kardeşim 6 aydır Dominik'teydi. Kamera arkasında çalışıyordu. Tırnaklarıyla kazıya kazıya bir yerlere gelmişti. Hayat dolu, çok azimli biriydi. Sözlenmişti. Alper'in cenazesi 1 haftaya Türkiye'ye gelecek. Dayım, cenaze işlemleri için Dominik'e gitti." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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