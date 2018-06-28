Düşen Eğitim Uçağının Kursiyer Pilotu Toprağa Verildi
Tutuklanan Şarkıcının Telefonundan, Karayılan Ve Teröristlerle Çekilmiş Fotoğrafları Çıktı
Tarihi Zirvenin Yeri Belli Oldu! Trump İle Putin Helsinki'de Bir Araya Gelecek
Sp Lideri Karamollaoğlu'ndan İstifa Sorusuna Cevap: Gerekirse Tereddüt Etmem
Trabzonspor'da Yeni Sezonun Bilet Fiyatları Belli Oldu
İstanbul'da 180 Noktada 'kurt Kapanı-19' Denetimi Yapıldı
Alper Baycın'ın Öldürüldüğü Suç Aleti Ortaya Çıktı
Beştepe, Yeni Kabine İçin Tarih Verdi!
Son Dakika! Akom'dan İstanbullulara Uyarı: 1 Saat İçinde Sağanak Başlayacak
Fenerbahçe, Jack Wilshere'in Transferini Bitirdi
Kumbara Lakaplı Yankesici Son Hırsızlığında Yakayı Ele Verdi
Fetö'nün Lüks MalikâNesinde Gizli Bölme Ve Altın Alarmı
Ağrı'da Kaçırılan Çocuk Bulundu
Dünyaca Ünlü Marka, İstanbul'daki Dolu Uyarısını Fırsata Çevirdi
Artık Chp İl Başkanları Şehit Cenazelerine Katılamayacak
Kanada'da 24 Eşi Ve 149 Çocuğu Olan 61 Yaşındaki Piskoposa, Çok Eşli Evlilik Yaptığı Gerekçesiyle Mahkeme 6 Ay Ev Hapsi Verdi
Maraş Şehidinin Cenazesinde Chp Çelengini Parçaladılar!
Ankara Valisi'nden Kayıp Eylül İle İlgili Açıklama: Kan Örnekleri Eşleşti
Son Dakika! Rus Askeri Suriye'den Çekiliyor, 1140 Asker Ve 13 Savaş Uçağı Geri Döndü
Galatasaray'da Ahmed Musa Harekatı Yeniden Başladı

Alper Baycın'ın Öldürüldüğü Suç Aleti Ortaya Çıktı

ALPER BAYCIN'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SUÇ ALETİ ORTAYA ÇIKTI

Survivor ekibinde görevli Alper Baycın'ın kalbinden bıçaklanarak öldürüldüğü olayda kullanılan suç aleti ortaya çıktı.

Tarih : 28 Haziran 2018, 15:50
Puan Ver : Alper Baycın'ın Öldürüldüğü Suç Aleti Ortaya Çıktı(7/10)3

Haberler.com/ ÖZEL Dominik'te cinayete kurban giden Survivor'ın kameramanı Alper Baycın'ın öldürüldüğü olayda kullanılan suç aleti ortaya çıktı.

AİLESİ VE ARKADAŞLARI KAHROLDU

Dominik'te gaspçılar tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen Survivor'ın kameramanı Alper Baycın'ın ölüm haberi ailesini ve arkadaşlarını kahretti.

İŞTE CİNAYETTE KULLANILAN SUÇ ALETİ

Acun Ilıcalı'yı de derinden sarsan olay sonrası 2 kişi gözaltına alırken, cinayette kullanılan suç aleti de ortaya çıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Alper  Baycın  In  Öldürüldüğü  Suç  Aleti  Ortaya  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER