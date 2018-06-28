ALPER BAYCIN'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SUÇ ALETİ ORTAYA ÇIKTI
Survivor ekibinde görevli Alper Baycın'ın kalbinden bıçaklanarak öldürüldüğü olayda kullanılan suç aleti ortaya çıktı.
Haberler.com/ ÖZEL Dominik'te cinayete kurban giden Survivor'ın kameramanı Alper Baycın'ın öldürüldüğü olayda kullanılan suç aleti ortaya çıktı.
AİLESİ VE ARKADAŞLARI KAHROLDU
Dominik'te gaspçılar tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen Survivor'ın kameramanı Alper Baycın'ın ölüm haberi ailesini ve arkadaşlarını kahretti.
İŞTE CİNAYETTE KULLANILAN SUÇ ALETİ
Acun Ilıcalı'yı de derinden sarsan olay sonrası 2 kişi gözaltına alırken, cinayette kullanılan suç aleti de ortaya çıktı.
Kaynak: haberinburada
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