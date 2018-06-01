AK Parti'den milletvekili adayı olan Alpay Özalan, "1993'te Altay'dan Beşiktaş'a transfer olmuştum. İzmir bizim bıraktığımız gibi. Yapılan yatırımları sağ olsun hükümetimiz yapmıştır." dedi.

AK Parti İzmir milletvekili adayı eski milli futbolcu ve antrenör Alpay Özalan, yeşil sahalardaki başarısını siyasete de taşımak için seçim bölgesinde aralıksız çalışıyor.

İzmir 2. bölgeden ikinci sıra milletvekili adayı gösterilen Özalan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herkesin düşündüğünün aksine siyasete aniden atılmadığını söyledi. Özalan, gerek futbolcu gerekse teknik direktör olduğu dönemde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davasının bir ferdi olduğunu ve her zaman kendisinin yanında bulunduğunu dile getirdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ULVİ GÖREVİ BİZE VERDİ"

Bu süreçte daha resmi olarak işin içinde olmak istediğini kaydeden Özalan, "Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız da teveccüh ettiler, böyle güzel ulvi görevi bize verdiler. Biz de elimizden gelen her türlü çabayı, öncelikle onu mahcup etmemek için daha sonra da hem İzmirimize hem Türkiyemize güçlü bir Meclis çatısı altında hizmet etmek için her türlü çalışmayı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İZMİR BIRAKTIĞIMIZ GİBİ DURUYOR"

Karşıyaka'da doğduğunu ve 1993'te Altay'dan Beşiktaş'a transfer olduğunu kaydeden Özalan, şöyle konuştu:

"İzmir bizim bıraktığımız gibi. Yapılan yatırımları sağ olsun hükümetimiz yapmıştır. Burada hiçbir şekilde değişiklik yok, yollar bazında, sağlık bazında, eğitim bazında olsun hükümetimizin yaptığı hizmetler var, onun dışında değişen bir şey yok."

"KARŞIYAKALILAR YENİ STADI HAK EDİYOR"

Özalan, İzmir'deki kulüplerin daha başarılı olabilmeleri için her zaman yanlarında olacağını belirterek, İzmir'de yapımı devam eden 3 stadın olduğunu hatırlattı.

Alsancak ve Göztepe statlarının inşaatlarının sorunsuz devam ettiğini dile getiren Özalan, "Karşıyaka Stadı'na baktığımız zaman belediye neyi düşünerek bize köstek oluyor onu anlamış değiliz. Önemli olan Karşıyakalılara ve Karşıyaka taraftarına hizmet etmek. İnşallah Allah izin verirse de burada çok güçlü bir misyon edinip, çok güçlü bir şekilde o stadın da ilerlemesi için mücadele edeceğim. Karşıyakalılar hak ediyor bunu." değerlendirmesinde bulundu.

"İNSANLARIN BİZE SEMPATİSİ ÇOK FAZLA"

Seçim çalışmalarında çok acemilik çekmediğini ifade eden Özalan, futbolda da siyasette olduğu gibi belli bir kitleye karşı sorumluluğunun olduğunu belirtti.

Özalan, İzmirlilerin sıcakkanlı olduğunu dile getirerek, "Bunu sporla da perçinleyince sahada halkla daha iyi iletişim kuruyorum. Hem kulüpler hem de milli takımlar bazında çok büyük başarılar elde ettik. İnsanların bize sempatisi çok fazla. Milli takım formasını giyip de halkımızı onurlandırmak kolay bir iş değil. O yüzden benim artılarım var, bunu da iyi kullanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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Kaynak: haberinburada