ALMANYA'DAN ÇOK TARTIŞILACAK KARAR: HDP İÇİN YASAĞI DELDİLER
Alman makamlarının "Türkiye'deki seçimler için Almanya'da seçim kampanyası yasağı kararı" almasına rağmen, HDP'nin Köln'de düzenleyeceği açık hava mitingine izin vermesi tepki çekti.
Alman makamlarının "Türkiye'deki seçimler için Almanya'da seçim kampanyası yasağı kararı" almasına rağmen, HDP'nin yarın Köln'de düzenleyeceği açık hava mitingine izin vermesi tepki çekti.
"SÖZDE SEÇİM KAMPANYASI YASAĞI SADECE AK PARTİ İÇİN GEÇERLİ"
AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Almanya'nın çifte standartlı tutumunu eleştirerek "Türkiye'yi tehdit eden her türlü unsur Almanya'da rahatlıkla her türlü eylemi yapabilirken, sözde seçim kampanyası yasağı sadece AK Parti için geçerli." dedi.
"ALMANYA SESSİZ KALIYOR"
Yeneroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Halk oylaması sürecinde AK Partili vekiller havaalanında karşılanıp halkla temas etmesinler diye peşlerine polis takılırken, 24 Haziran seçimleri öncesi görüyoruz ki HDP'li milletvekilleri Almanya'da terör örgütü PKK yapısının organizasyonuyla Almanya'nın her yerinde açık hava mitingleri, salon toplantıları yapmaktalar ve özellikle de Türkiye'nin iç güvenliğini tehdit eden unsurlarla birlikte Almanya'nın sessiz kaldığı bir seçim kampanyasını en güçlü biçimde yürütmekteler.
"ALMANYA TÜRKİYE'DEKİ SEÇİMLERLE İLGİLİ TARAF TUTUYOR"
Yeneroğlu, yarın Köln'de HDP'nin düzenlemeyi planladığı açık hava mitingiyle ilgili, "Bunun tabii ki kabul edilmesi mümkün değil. Almanya'nın Türkiye'deki seçimlerle ilgili taraf tuttuğunu, Türkiye'nin iç işlerine karıştığını ve kesinliklikle ikili ilişkilerimizi zedeleyecek bir tutum içinde olduğunu özellikle kamuoyunun bilmesini istiyoruz." dedi. Almanya'daki Türk toplumuna açık çağrıda bulunan Yeneroğlu, "Vatandaşlarımız bu oyunu görsün, ona göre oyunu versin. Türkiye aleyhtarlarının faaliyetlerini gören Türkiye sevdalılarını sandıkta tepkilerini koymaya davet ediyorum." diye konuştu.
"YASAK DEMOKRASİYLE BAĞDAŞMIYOR"
AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Zafer Sırakaya da Almanya'nın Türkiye'deki seçimler için uyguladığı kampanya yasağının demokrasiyle bağdaşır bir yanının bulunmadığını söyledi.
"TÜRK SİYASETİNE AÇIK BİR MÜDAHALE"
Sırakaya, "Bu yasak konulduktan sonra, sadece bir siyasi partiye yönelik yapılıp diğer siyasi partilere yönelik bu uygulamanın yapılmamış olması açıkçası Türk siyasetine çok açık bir müdahale olarak görmek gerektiği kanısındayım." dedi. Almanya'nın yaklaşımının demokrasi adına büyük bir ayıp olduğunu belirten Sırakaya, demokrasilerde fikir özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün ve toplanma özgürlüğünün vazgeçilmez olduğunu belirtti.
"BATI MEDYASI ÜÇ MAYMUNU OYNUYOR"
Sarıkaya şöyle devam etti: Dolayısıyla demokrasi özürlü olan bir yapının kalkıp dünyaya demokrasi dersi vermesinin de hiçbir şekilde insanların gönlünde, düşüncelerinde bir karşılığı olmadığı düşüncesindeyim. Alman makamlarından söz konusu ayıbı gidermesini isteyerek, Çünkü toplum bunu çok net bir şekilde görüyor. Her ne kadar burada siyasetçiler ve Batı medyası üç maymunu oynasa da insanların burada gözü de gönlü de açık ve Türk seçmeninin bunlara cevabını 24 Haziran'da çok net bir şekilde vereceği inancındayım.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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