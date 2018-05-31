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Almanya'da Terör Örgütü Yandaşlarına Tepki Gösteren Türk'e Polis Şiddeti

ALMANYA'DA TERÖR ÖRGÜTÜ YANDAŞLARINA TEPKİ GÖSTEREN TÜRK'E POLİS ŞİDDETİ

Almanya'nın Solingen kentinde gösteri yapan PKK terör örgütü yandaşlarına tepki gösteren Hakan Canik, polis tarafından şiddete uğrayıp darp edildi.

Tarih : 31 Mayıs 2018, 14:40
Puan Ver : Almanya'da Terör Örgütü Yandaşlarına Tepki Gösteren Türk'e Polis Şiddeti(10/10)6

Almanya'nın Solingen kentinde gösteri yapan PKK terör örgütü yandaşlarına tepki gösteren Hakan Canik, polis tarafından şiddete uğrayıp darp edildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Solingen katliamının 25. yılını anma etkinliklerine katıldıktan sonra eve dönerken polis şiddetine uğrayan 44 yaşındaki Canik, yaptığı açıklamada, darp raporu aldığını ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Yaşadığı şiddet sonrası kıyafeti parçalanan, saati ve telefonu kırılan Canik, Alman devletinin terör örgütü yandaşlarını korumasını kabul edemediğini dile getirerek, teröre desteğe ses çıkarmayan polisin kendisine uyguladığı şiddete tepki gösterdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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