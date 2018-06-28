ALMANYA'DA BİR EVDE MEYDANA GELEN PATLAMA, BİR KASABAYI TAHLİYE ETTİ: 3 ÖLÜ
Almanya'da bir evde meydana gelen patlama sonrası evde bulunan kadın ve 7 yaşındaki çocuk ve yan evde bulunan yaşlı kadın hayatını kaybetti. Patlamanın nedeni bilinmezken evin 100 metre çevresi etkilendi.
Almanya'nın Bremen kentinde bir evde yaşanan patlama sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
SABAH SAATLERİNDE BİR EVDE PATLAMA MEYDANA GELDİ
Bremen polisi tarafından yapılan açıklamada, patlamanın Bremen'in Huchting ilçesinde bu sabah bir evde meydana geldiği belirtildi.
EVDE OLAN KADIN VE ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Patlama sonucu evde 41 yaşındaki bir kadın ile 7 yaşındaki bir çocuğun ölü bulunduğu ifade edildi.
EVİN YANINDAKİ EVDE BULUNAN YAŞLI KADIN ÖLDÜ
Ayrıca, evin yanındaki diğer evde de patlamadan etkilenen 70 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirdiği bildirildi.
SEBEBİ BİLİNMEYEN PATLAMA ÇEVREDEKİ EVLERİ DE ETKİLEDİ
Açıklamada, patlamanın evin çatı bölümünde meydana geldiği, sebebinin ise henüz belli olmadığı kaydedildi.
Alman basınında yer alan haberlerde, patlama sonucu çevredeki evlerin de ağır hasar gördüğü, patlamanın olduğu yerin 100 metre çevresindeki evlerin tahliye edildiği aktarıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İstanbul'da Yağmur Ne Zamana Kadar Sürecek?
- İstanbul'da Etkili Olan Kuvvetli Yağış Caddeleri Göle Çevirdi, Araçlar Yollarda Kaldı
- Abd Dışişleri Bakanı, Türkiye'deki Seçimleri Değerlendirdi: Kabul Etmemiz Lazım
- Survivor'ı Sarsan Cinayet İçin Elenen Yarışmacılardan Duygulu Mesajlar
- İstanbul'daki Şiddetli Yağış Atatürk Havalimanında Hava Trafiğini Aksattı
EKONOMİ HABERLERİ
- Eski Başbakanının Evinden Çıkanları Hesaplamak 5 Hafta Sürdü
- İbb'den Engelli Ve Yaşlıları Sevindirecek Proje: Yokuşlara Yürüyen Merdiven Yapılacak
- Ülkede Karbondioksit Bitince Birayı Karneye Bağladılar!
- Türkiye'den Abd'ye Misilleme! Bazı Ürünlere Ek Vergi Getirildi
- Kuyumcular Uyardı! Yeni Evlilerin Kabusu Oldu
SPOR HABERLERİ
- Galatasaraydan Ayrılan Antrenör Tuğberk Tanrıvermiş, Roma'ya Transfer Oldu
- Beşiktaş, Eski Futbolcusu Fernandes İçin Teklifte Bulundu
- Fenerbahçe Ve Beşiktaş'ın İstediği Fellaini, Manchester United'da Kalıyor
- Leicester City'den Beşiktaşlı Vida İçin Dev Teklif!
- Beşiktaş, Çin'e Transfer Olan Dusko Tosic'in Parasını Bekliyor
DÜNYA HABERLERİ
- Komşularıyla Arazi Anlaşmazlığı Yaşayan Hayırsız Evlat, Annesini Traktörün Önüne Attı
- Kask Takan Hırsızlar, 3 Yaşındaki Çocuğu Annesinin Elinden Alıp Kaçırmaya Çalıştı
- Şüphelendiği Sevgilisinin Telefonuna Takip Cihazı Yükleyince Yolu Kuzeninin Evine Çıktı
- Meksika'da Seçimler Öncesinde Korkunç Tablo: 100'den Fazla Siyasetçi Öldürüldü
- Türkiye'deki Seçimler Rus Basınında Büyük Yankı Uyandırdı
Bu Haberle İlgili Yorumlar