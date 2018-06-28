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Almanya'da Bir Evde Meydana Gelen Patlama, Bir Kasabayı Tahliye Etti: 3 Ölü
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Almanya'da Bir Evde Meydana Gelen Patlama, Bir Kasabayı Tahliye Etti: 3 Ölü

ALMANYA'DA BİR EVDE MEYDANA GELEN PATLAMA, BİR KASABAYI TAHLİYE ETTİ: 3 ÖLÜ

Almanya'da bir evde meydana gelen patlama sonrası evde bulunan kadın ve 7 yaşındaki çocuk ve yan evde bulunan yaşlı kadın hayatını kaybetti. Patlamanın nedeni bilinmezken evin 100 metre çevresi etkilendi.

Tarih : 28 Haziran 2018, 12:00
Puan Ver : Almanya'da Bir Evde Meydana Gelen Patlama, Bir Kasabayı Tahliye Etti: 3 Ölü(7/10)3

Almanya'nın Bremen kentinde bir evde yaşanan patlama sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

SABAH SAATLERİNDE BİR EVDE PATLAMA MEYDANA GELDİ

Bremen polisi tarafından yapılan açıklamada, patlamanın Bremen'in Huchting ilçesinde bu sabah bir evde meydana geldiği belirtildi.

EVDE OLAN KADIN VE ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Patlama sonucu evde 41 yaşındaki bir kadın ile 7 yaşındaki bir çocuğun ölü bulunduğu ifade edildi.

EVİN YANINDAKİ EVDE BULUNAN YAŞLI KADIN ÖLDÜ

Ayrıca, evin yanındaki diğer evde de patlamadan etkilenen 70 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirdiği bildirildi.

SEBEBİ BİLİNMEYEN PATLAMA ÇEVREDEKİ EVLERİ DE ETKİLEDİ

Açıklamada, patlamanın evin çatı bölümünde meydana geldiği, sebebinin ise henüz belli olmadığı kaydedildi.

Alman basınında yer alan haberlerde, patlama sonucu çevredeki evlerin de ağır hasar gördüğü, patlamanın olduğu yerin 100 metre çevresindeki evlerin tahliye edildiği aktarıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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