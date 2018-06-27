Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'na Umut Veremiyorsun Deyip İstifa Çağrısı Yaptı
Son Dakika! Mhp Lideri Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Bugün 16.00'da Görüşecek
Ak Partili Turan: Kılıçdaroğlu'nu Allah Başımızdan Eksik Etmesin, Onun Gibiler Olsun Ki Biz İktidarda Olalım
Tosun'un Ortağı Osman'ı Korku Sardı: Beni Türkiye'ye Teslim Etmeyin
Almanya Hocası Joachim Löw, Yine Burnunu Karıştırdı
Fenerbahçe'de Ali Koç Yönetimi Kemer Sıkıyor
Ülkede Karbondioksit Bitince Birayı Karneye Bağladılar!
Dev Fetö Operasyonu! General İçin Gözaltı Kararı
Organize Suç Örgütü 'sarallar'a Operasyon Düzenlendi: 35 Gözaltı
13 Gündür Aranan Küçük Leyla'nın Bulunması İçin Metruk Evlerde Kazı Yapıldı
6 Haftalık Hamile Olan Siren Ertan, Bebeğinin Kalbinin Yavaş Attığını Öğrendi
Son Dakika! Adıyaman'da Eğitim Uçağı Düştü!
Beklenen Yağış Başladı! 2 Kritik Zaman Dilimine Dikkat
Genç Kız Gelinlik Hayali Kuruyordu, Kefene Girdi
Bedelli Askerlikte Yaş Ve Ücret Belli Oldu!
Sistem Sil Baştan Değişiyor! İşte Yeni Dönemin Kodları
Yoğun Sis Nedeniyle Bazı Şehir Hatları Vapur Seferleri İptal Edildi
Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'nu Bombaladı, İnce'ye İltifat Yağdırdı
Cüneyt Çakır'ın 'ronaldo' Hareketi Arjantin Maçına Damga Vurdu
Chp'de İstifa Depremi! İl Yönetiminin Tamamı Partiden Ayrıldı

Almanya Hocası Joachim Löw, Yine Burnunu Karıştırdı

ALMANYA HOCASI JOACHİM LÖW, YİNE BURNUNU KARIŞTIRDI

Daha önce sık sık burnunu karıştırırken kameralara yakalanan Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Löw, bu alışkanlığından Rusya'daki Dünya Kupasında da kurtulamadı.

Tarih : 27 Haziran 2018, 10:30
Puan Ver : Almanya Hocası Joachim Löw, Yine Burnunu Karıştırdı(9/10)5

2014 Dünya Kupası şampiyonu olarak Rusya'da unvanını korumak isteyen Almanya'nın teknik direktör Joachim Löw, kötü alışkanlığından yine kurtulamadı.

Brezilya'daki maçları sırasında sık sık burnunu karıştıran ve bu görüntüleri televizyona yansıyan Löw, "O an maça konsantre olduğum için ne yaptığımı bilmiyorum. Bununla ilgili önlem alacağım" demişti.

İSVEÇ MAÇINI BOŞ GEÇMEDİ

Aradan 4 sene geçti ve Löw, uzatmada attıkları golle 2-1 kazandıkları İsveç mücadelesinde yine heyecandan burnunu karıştırdı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Almanya  Hocası  Joachim  Löw  Yine  Burnunu  Karıştırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER