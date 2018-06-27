ALMANYA HOCASI JOACHİM LÖW, YİNE BURNUNU KARIŞTIRDI
Daha önce sık sık burnunu karıştırırken kameralara yakalanan Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Löw, bu alışkanlığından Rusya'daki Dünya Kupasında da kurtulamadı.
2014 Dünya Kupası şampiyonu olarak Rusya'da unvanını korumak isteyen Almanya'nın teknik direktör Joachim Löw, kötü alışkanlığından yine kurtulamadı.
Brezilya'daki maçları sırasında sık sık burnunu karıştıran ve bu görüntüleri televizyona yansıyan Löw, "O an maça konsantre olduğum için ne yaptığımı bilmiyorum. Bununla ilgili önlem alacağım" demişti.
İSVEÇ MAÇINI BOŞ GEÇMEDİ
Aradan 4 sene geçti ve Löw, uzatmada attıkları golle 2-1 kazandıkları İsveç mücadelesinde yine heyecandan burnunu karıştırdı.
Kaynak: haberinburada
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