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Almanya Gruptaki Son Maçında Güney Kore ile Karşılaşıyor! Canlı Anlatım

ALMANYA GRUPTAKİ SON MAÇINDA GÜNEY KORE İLE KARŞILAŞIYOR! CANLI ANLATIM

Dünya Kupası F Grubunda Güney Kore ile Almanya kozlarını paylaşıyor. Saat 17.00'de başlayan karşılaşma 0-0 devam ediyor.

Tarih : 27 Haziran 2018, 17:20
Puan Ver : Almanya Gruptaki Son Maçında Güney Kore İle Karşılaşıyor! Canlı Anlatım(5/10)1

Dünya Kupası F Grubu son maçında Almanya ile Güney Kore karşı karşıya geliyor. Grupta iddiası bulunmayan Güney Kore, İsveç'e son dakikada attığı golle üst tur umutlarına tutunan Almanya karşısında zorlu bir sınav veriyor.

Saat 17.00'de başlayan karşılaşma 0-0 devam ediyor.

CANLI ANLATIM:

1' Zorlu mücadele ilk düdükle başladı.

İLK 11'LER

GÜNEY KORE: Cho Hyun-Woo, Lee Yong, Yun Young-Sun, Hong Chul, Kim Young-Gwon, Jang Hyun-Soo, Moon Seon-Min, Lee Jae-Sung, Jung Woo-Young, Koo Ja-Cheol, Son Heung-Min

ALMANYA: Neuer, Kimmich, Hummels, Süle, Hector, Goretzka, Kroos, Khedira, Reus, Mesut Özil, Werner

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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