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Almanya, FETÖ'nün Çalışmalarını Yeniden Değerlendirmeye Aldı

ALMANYA, FETÖ'NÜN ÇALIŞMALARINI YENİDEN DEĞERLENDİRMEYE ALDI

Almanya, FETÖ'den ayrılan üst düzey bir yöneticinin örgütün iç yüzünü anlatmasının ardından, ülkede faaliyet gösteren FETÖ çalışmalarını yeniden değerlendirmeye aldı.

Tarih : 09 Haziran 2018, 00:20
Puan Ver : Almanya, Fetö'nün Çalışmalarını Yeniden Değerlendirmeye Aldı(8/10)4

Der Spiegel dergisinde yer alan haberde, Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'de yayımlanan "Report Mainz" programı ile yapılan ortak araştırmada, FETÖ'nün "modern ve seküler cephesinin arkasında otoriter bir sistemin bulunduğunun açık olduğu" vurgulandı.

"ANTİDEMOKRATİK BİR HAREKETTEN BAHSEDİYOR"

FETÖ'dan ayrılan bir yöneticinin, ilk kez Almanya'daki örgütün iç yapısını anlattığı belirtilen haberde, "Bu kişi antidemokratik bir hareketten bahsediyor." denildi.

"GİZLİ PARALEL YAPI"

Haberde, bu kişinin oluşumu "Bir dini liderin önemli kararlar verdiği gizli paralel yapı" olarak gördüğü kaydedildi.

ALMAN HÜKÜMETİ, FETÖ'YÜ "KRİTİK" OLARAK GÖRÜYOR

Spiegel dergisi muhabirinin, Alman Dışişleri Bakanlığının şubat ayında bu konuda hazırladığı raporu okuduğu aktarılan haberde, Alman hükümetinin de FETÖ'yü "kritik" olarak gördüğü belirtildi.

TÜRKİYE'DEKİ ALMAN BÜYÜKELÇİLİĞİ, ALMAN HÜKÜMETİNE RAPOR GÖNDERDİ

Raporda, "(Türkiye'deki) Alman Büyükelçiliği kaynaklarının, FETÖ taraftarlarının on yıllarca doğrudan devlet kurumlarına, özellikle polise ve yargıya sızdığı konusunda hemfikir olduğu." ifadesinin yer aldığı vurgulandı.

Ayrıca örgütten ayrılan söz konusu yöneticinin de "Hareketin komplocu bölümünün sıkı hiyerarşiyle öne çıktığı ve organize suç yapısının biçimini anımsattığını." söylediğine işaret edildi.

"ALMANYA, TÜRK KAYNAKLARINI GİTTİKÇE DAHA FAZLA CİDDİYE ALIYOR"

Alman hükümetinin bu konuda yeni bir değerlendirme yaptığı belirtilen haberde, "Alman Dışişleri Bakanlığı Türk kaynaklarının değerlendirmelerini gittikçe daha fazla ciddiye alıyor." denildi.

Derginin 4 sayfalık haberinde, FETÖ'den ayrılan ve isimleri değiştirilen iki kişinin, örgütte neler yaşadıklarını anlattıkları yer alıyor.

ALMANYA ÖRGÜTÜN GERİ ÇEKİLME ALANI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Haberde ayrıca, Almanya'nın örgüt üyelerinin önemli geri çekilme alanı olduğuna işaret edilerek, örgüte bu ülkede şimdiye kadar eleştirel bakılmaması buna sebep gösteriliyor.

FETÖ, ALMANYA'DAKİ OKULLARIN İSİMLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Örgüt üyelerinin, FETÖ elebaşının Almanya'daki imajını değiştirmeye çalıştığı ifade edilen haberde, örgütün işlettiği okulların isimlerinde de değişikliğe gidildiğine işaret edildi.

Bu kapsamda, Köln'de bulunan ve adı daha önce "Diyalog" olan liseye, aynı zamanda katolik papazı da olan bilim adamı "Ferdinand-Franz Wallraf"ın isminin verildiği vurgulandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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