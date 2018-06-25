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Almanya Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan'a tebrik telefonu

ALMANYA CUMHURBAŞKANI'NDAN ERDOĞAN'A TEBRİK TELEFONU

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmayer, seçimlerdeki başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.

Tarih : 25 Haziran 2018, 20:30
Puan Ver : Almanya Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan'a Tebrik Telefonu(10/10)6

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmayer, seçimlerdeki başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.

VLADİMİR PUTİN DE ARAYARAK TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 24 Haziran seçimlerindeki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Görüşmede iki lider, Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine ilişkin kararlılıklarını teyit ettiler.

İki liderin, Türkiye ve Rusya'nın başta Suriye olmak üzere bölgesel konularda da işbirliği yapmalarının önemini de vurguladıkları kaydedildi.

NATO'DAN KUTLAMA

NATO Sekreteri Jens Stoltenbeg,Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik edeceğini açıkladı.

Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Konseyi öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tekrar seçilmesinden dolayı tebrik edeceğim. Aynı zamanda Türk halkını da seçimlere yüksek katılımından ötürü tebrik ediyorum" dedi.

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Kaynak: haberinburada



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