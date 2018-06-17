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Almanya 1994'ten sonra bir ilki yaşadı!

ALMANYA 1994'TEN SONRA BİR İLKİ YAŞADI!

Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Meksika ile karşılaşan Almanya kabus gibi bir ilk yarı geçirdi. İlk yarıda kalesinde 10 şut gören Almanya, 1994'teki Güney Kore maçından beri ilk kez kalesinde bu kadar fazla şut gördü.

Tarih : 17 Haziran 2018, 20:30
Puan Ver : Almanya 1994'ten Sonra Bir İlki Yaşadı!(7/10)3

2018 Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Almanya ile karşılaşan Meksika, ilk yarıda fırtına gibi bir futbol sergilerken çektiği 10 şutla rakip kaleyi adeta bombardımana tuttu.

KALEYE 10 ŞUT ÇEKTİLER

Son şampiyon Almanya'nın savunmada büyük boşluklar verdiği ilk yarıda Meksika rakip kaleye tam 10 şut çekmeyi başardı.Bu sayı, Almanya'nın 1994'teki Güney Kore karşılaşmasından bu yana kalesinde gördüğü en fazla şut sayısı olarak kayıtlara geçti.

BEŞ MAÇTIR YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Dünya Kupası'nda son beş açılış maçında yenilgi yüzü görmeyen Meksika, maçın 35. dakikasında Lonzano'nun attığı golle soyunma odasına 1-0 öne girmeyi başardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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