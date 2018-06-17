ALMANYA 1994'TEN SONRA BİR İLKİ YAŞADI!
Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Meksika ile karşılaşan Almanya kabus gibi bir ilk yarı geçirdi. İlk yarıda kalesinde 10 şut gören Almanya, 1994'teki Güney Kore maçından beri ilk kez kalesinde bu kadar fazla şut gördü.
2018 Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Almanya ile karşılaşan Meksika, ilk yarıda fırtına gibi bir futbol sergilerken çektiği 10 şutla rakip kaleyi adeta bombardımana tuttu.
KALEYE 10 ŞUT ÇEKTİLER
Son şampiyon Almanya'nın savunmada büyük boşluklar verdiği ilk yarıda Meksika rakip kaleye tam 10 şut çekmeyi başardı.Bu sayı, Almanya'nın 1994'teki Güney Kore karşılaşmasından bu yana kalesinde gördüğü en fazla şut sayısı olarak kayıtlara geçti.
BEŞ MAÇTIR YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ
Dünya Kupası'nda son beş açılış maçında yenilgi yüzü görmeyen Meksika, maçın 35. dakikasında Lonzano'nun attığı golle soyunma odasına 1-0 öne girmeyi başardı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- 20 Personeline Ev Hediye Eden Hayırsever Patron Çalışanlarını Sevinçten Ağlattı
- Ünlü Sosyal Ağ Şirketi Çalışanlarının Maaşlarını Bitcoin İle Ödeyecek
- Otomobil Devine 1 Milyar Euro'luk Tarihi Ceza!
- Erdoğan'dan Moody's'e Gözdağı: 24 Hazirandan Sonra Operasyon Çekeceğiz
- Çalışma Bakanı, 'herkes 1000 Lira Aldı Mı?' Sorusuna Cevap Verdi
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Genç Adam, Babasının Tabutunun Altında Kalarak Hayatını Kaybetti
- Gece Kulübünde Biber Gazlı Katliam! 17 Kişi Feci Şekilde Can Verdi
- Kayıp Kadın, Hareket Etmekte Zorlanan Pitonun Karnından Çıktı
- Müzisyen Gencin, Kariyerini Engelleyen Kız Arkadaşından '350 Bin Dolarlık' Tazminat İntikamı
- Hindistan'da İşçiler Yolda Uyuyan Köpeğin Üstüne Asfalt Döktü, Hayvanseverler Ayağa Kalktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar