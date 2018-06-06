Polis, Çocuk Gelini Kurtarmak İçin Uzun Namlularla Eve Baskın Yaptı!
Çakmak Gazı Çeken Çocukların İçler Acısı Hali Kamerada
Belçika'da Otobanda Misket Oynayan Türkler'in 6 Aracına El Konuldu, 40 Bin Euro Ceza Kesildi
Altının Yükselişi Devam Ediyor
Beşiktaş, Emre Akbaba İçin Love İle 2 Milyon Euro Önerdi
Fatih Portakal Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Son Günlerin Çok Konuşulan Paşasının Yatak Odası Kurşunlanmış
İstanbul'a Öğleden Sonra Sağanak Yağış Geliyor!
İki Aylık Eşini Bıçaklayarak Katleden Hamile Kadın, Mahkemede Onu Çok Seviyorum Dedi
Kefen Giyip Annesine Cenaze Şakası Yapan Oğul, Tepkilerin Ardından İlk Kez Konuştu!
Uefa'nın Galatasaray'a Vereceği Ceza Belli Oldu
Uefa Cezası Sonrası Galatasaray, Selçuk İnan'dan Maaşında İndirim İsteyecek
Almanların Protesto Ettiği Mesut Özil, Medya Gününe Katılmadı
Zinedine Zidane, Katar'dan Gelen 200 Milyon Euroluk Teklifi Kabul Etti
Para Karşılığı İlişkiye Giren Evli Adam, Aıds Kaptığını Öğrenince Otelden Şikayetçi Oldu
Talat Bulut'un Taciz Ettiği Genç Kızdan İlk Açıklama: Dudağımdan Öptü Ve Gitti
İlk Defa Yönetmen Koltuğuna Oturan Aleyna'nın Klibi Rekor Kırıyor
İntihar Eden Kadını Havada Yakalayan İtfaiyeci, Ülkede Kahraman İlan Edildi
Göğüslerini Büyütüp Kocasına Sürpriz Yapacaktı, Masadan Kalkamadı
Teröristlerin Münbiç'ten Çıkacağı Tarih Belli Oldu!

Almanların Protesto Ettiği Mesut Özil, Medya Gününe Katılmadı

ALMANLARIN PROTESTO ETTİĞİ MESUT ÖZİL, MEDYA GÜNÜNE KATILMADI

Alman basınının, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi nedeniyle tepki gösterdiği Mesut Özil, medya gününe katılmayan tek futbolcu oldu. Özil, fotoğraf çekiminde de Merkel'e uzak mesafede durmuştu.

Tarih : 06 Haziran 2018, 10:10
Puan Ver : Almanların Protesto Ettiği Mesut Özil, Medya Gününe Katılmadı(5/10)1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çekildiği için linç edilen Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, Alman basını tarafından ırkçı bir şekilde eleştirilmişti. Mesut Özil de Alman basınına koyduğu tavırla, rengini bir kez daha gösterdi.

"SÖYLENECEK HER ŞEYİ SÖYLEDİM"

Takım kaptanı olmasına rağmen Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, kampı ziyaretinde mesafeli duran Özil takım fotoğraf çekiminde de Merkel'in yanında değil, en uzak köşede kalmıştı. Almanya Milli Takım kampında bulunan Mesut dün de medya gününü boykot etti.

23 kişilik kadrodan 22 kişi medya gününe katılırken Mesut, "Ben söylenecek her şeyi söyledim" mesajı verdi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Almanların  Protesto  Ettiği  Mesut  Özil  Medya  Gününe  Katılmadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER