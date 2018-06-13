ALMANLARIN KIZDIĞI MESUT, MEKSİKA MAÇI KADROSUNDA YOK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çekildiği fotoğraf sonrası tepki çeken Mesut Özil, sakatlığı nedeniyle Meksika maçında forma giyemeyecek.
Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in, sakatlığı nedeniyle pazar günü Meksika karşısında forma giyemeyeceği açıklandı.
F Grubu'nda ilk maçına pazar günü Meksika karşısında çıkacak Almanya, Mesut Özil'den yoksun sahada olacak. Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw, Arsenal forması giyen başarılı futbolcunun hafif bir sakatlığının bulunduğunu ve Mesut'u Meksika karşısında riske etmeyeceğini açıkladı.
SAKATLIĞI NÜKSEDEBİLİR
Bugün bir basın toplantısı düzenleyen Löw, Avusturya ile oynanan hazırlık maçında Mesut Özil'in hafif bir sakatlık yaşadığını belirterek, "Şu anda durumu çok iyi. Antrenmanlardaki performansı da gayet iyi. Fakat Meksika maçında oynatmam halinde yaşayacağı bir sakatlık tekrar nüksedebilir. Bu riski göz önüne alarak oynamamasının daha iyi olacağını düşünerek kadroya almayacağım" dedi.
Meksika'nın sert futbol oynayan ve ani ataklarla neticeye giden bir ekip olduğunu belirten Löw, "Alman Milli Takımı turnuvaya hazır. Pazar gününe kadar da bazı taktik çalışmaları yaparak sahaya çıkacağız" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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