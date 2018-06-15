Ada basınından The Sun, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan için İspanyol devi Barcelona'nın devreye girdiğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabet ettiği için Almanlar tarafından çirkin tepkilere maruz kalan İlkay Gündoğan, milli takım formasıyla çıktığı son maçlarda tribünlerin büyük protestosuyla karşılaşmıştı.

Ada basını ise psikolojik anlamda oldukça zor günler geçiren Türk asıllı Alman futbolcuyla ilgili bugün gündem yaratacak bir iddia ortaya attı.

BARCELONA İLKAY'I INİESTA'NIN YERİNE DÜŞÜNÜYOR

The Sun gazetesi, Manchester City'de forma giyen yıldız orta saha oyuncusu için Katalan devi Barcelona'nın harekete geçtiğini öne sürdü.

Gazetenin Almanya'daki yakın kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde Barça'nın İlkay'ı Andres Iniesta'nın yerine düşündüğü ve oyuncunun da teklife sıcak baktığı ifade edildi.

City'de bu sezon 49 maçta forma giyerek Pep Guardiola'nın vazgeçilmezlerinden olan İlkay'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2020 yazında sona eriyor.

Kaynak: haberinburada