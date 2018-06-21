ALMANLARDAN DÜNYA KUPASI İÇİN ÇILGIN İCAT!
Futbol tutkunu Almanlar, mesai saatlerine denk gelen futbol maçlarını takip etmeye olanak sağlayan titreşimli kalem üretti.
Almanların futbol tutkusu bir kez daha gündemde. Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda oluşan zaman farkı nedeniyle maçların iş saatine denk gelmesi çalışkanlıkları ve futbol tutkusuyla ünlü Almanları bunaltmış durumda.
KALEM İLE MAÇLARI DİNLİYORLAR
Bu soruna bir çare bulmak isteyen bir radyo, bunun için özel bir kalem üretti. Bluetooth üzerinden yayın yapan kalem, ağızdan kulak içine gönderdiği titreşimler sayesinde kullanıcıların toplantı sırasında maçları dinlemesine olanak sağlıyor.
Kaynak: haberinburada
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