Almanların futbol tutkusu bir kez daha gündemde. Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda oluşan zaman farkı nedeniyle maçların iş saatine denk gelmesi çalışkanlıkları ve futbol tutkusuyla ünlü Almanları bunaltmış durumda.

KALEM İLE MAÇLARI DİNLİYORLAR

Bu soruna bir çare bulmak isteyen bir radyo, bunun için özel bir kalem üretti. Bluetooth üzerinden yayın yapan kalem, ağızdan kulak içine gönderdiği titreşimler sayesinde kullanıcıların toplantı sırasında maçları dinlemesine olanak sağlıyor.

Kaynak: haberinburada