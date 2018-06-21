ALMAN VEKİL 'ERDOĞAN KAZANIRSA' DEYİP TÜRKİYE'Yİ KÜSTAHÇA TEHDİT ETTİ
CDU partili Avrupalı Parlemanter Renate Sommer, Erdoğan'ın seçimleri kazanması durumunda "Avrupa Parlamentosu bu durumda üyelik müzakerelerinin sona erdirilmesini talep edecektir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye karşıtı tutumuyla bilinen Alman Hristiyan Demokrat Birliği (CDU), 24 Haziran seçimleri öncesinde Türkiye'yi AB üyeliğiyle tehdit etti. CDU partili Avrupalı Parlemanter Renate Sommer, "Avrupa Parlamentosu bu durumda üyelik müzakerelerinin sona erdirilmesini talep edecektir" dedi.
TÜRKİYE KARŞITI KÜSTAH TEHDİT
Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan 24 Haziran seçimine sayılı günler kala Avrupa'dan sesler yükselmeye başladı. Almanya Başbakanı Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Demokrat Partisi (CDU) Türkiye'ye karşı küstah tehditler savurdu.
"ERDOĞAN KAZANIRSA AB ÜYELİK MÜZAKERELERİNİN SONA ERDİRİLMESİ TALEP EDİLECEKTİR"
CDU partili Avrupalı Parlemanter Renate Sommer, Erdoğan seçimleri kazanırsa Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin mümkün olmayacağını iddia etti. Seçimler yaklaşırken Türkiye hazımsızlığını iyice dışa vuran Sommer, "Avrupa Parlamentosu bu durumda üyelik müzakerelerinin sona erdirilmesini talep edecektir" diyerek haddini aştı.
Kaynak: haberinburada
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