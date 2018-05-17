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Alman turist havalimanında şaka yapmak istedi, başına gelmeyen kalmadı

ALMAN TURİST HAVALİMANINDA ŞAKA YAPMAK İSTEDİ, BAŞINA GELMEYEN KALMADI

Tayland'da havalimanında bomba şakası yapan Alman turist çıkarıldığı mahkemede suçlu bulunarak 3 ay hapis cezası aldı.

Tarih : 17 Mayıs 2018, 00:10
Puan Ver : Alman Turist Havalimanında Şaka Yapmak İstedi, Başına Gelmeyen Kalmadı(10/10)6

Tayland'a tatile giden 70 yaşındaki Alman turistin bagajını, havaalanı polisi gümrüğe tabi eşya bulunup bulunmadığı ve güvenlik gerekçesiyle kontrol etmek istedi. Polis valizi açıp arama yatığı sırda Alman turist, "Booommm" diye bağırdı.

3 AY HAPİS YATACAK

Bunun üzerine Tayland polisi Alman turisti gözaltına aldı. Turist, ifadesi alındıktan sonra mahkemeye sevk edildi. Mahkemede suçunu itiraf eden ve o sırada alkollü olduğunu söyleyen Alman, altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemede suçunu itiraf etiği için hakim cezayı üç aya indirdi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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