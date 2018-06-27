ALMAN LİDER'DEN ERDOĞAN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER!
SPD eski lideri Schulz, onur kırıcı olaylar yaşayan Almanyalı Türklerin kendilerini Erdoğan ile özdeşleştirdiği ve Erdoğan'ın Almanya'daki Türklere gurur hissi verdiğini söyledi.
Sosyal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Martin Schulz, Almanyalı Türklerin çoğunun Türkiye'deki seçimlerde tercihlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana kullanmalarının arkasındaki nedenlerden birinin, edindikleri ayrımcılık tecrübeleri olduğu kanısında. Schulz, Erdoğan'ın Almanyalı Türklere gurur hissi verdiğini belirtti.
"ERDOĞAN ALMANYALI TÜRKLERE GURUR HİSSİ VERİYOR"
Rhenische Post gazetesine konuşan Schulz, Erdoğan'ın zaferinden sonraki kutlamaların "Üç veya dört kuşaktır Almanya'da yaşayan ve Alman vatandaşı olan Türklerin hâlâ birçok alanda mağduriyete uğramalarına bir tepki" olduğunu söyledi. Birçok alanda hâlâ yeterli eşitliğin sağlanmadığına dikkat çeken Schulz, buna günlük hayatta karşılaşılan "Almanca da konuşuyor musunuz?" gibi soruları ve ev veya iş ararken yaşanan haksızlıkları örnek gösterdi. Schulz, Erdoğan'ın Almanyalı Türklere gurur hissi verdiğini belirtti.
ERDOĞAN'IN ALMANYA'DAKİ OY ORANI YÜZDE 64,7 OLDU
Almanya'da bir milyon 400 bin civarında Türk seçmen bulunuyor. Essen'deki Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi'nin verilerine göre, 24 Haziran seçimlerinde yaklaşık 660 bin seçmen sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu seçmenlerin yüzde 64,7'sinin oyunu aldı. AK Parti ise yüzde 55,6 oy oranı ile Almanya'da en çok oy alan parti oldu.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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