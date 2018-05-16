ALMAN HÜKÜMET SÖZCÜSÜ: FUTBOLCULARIN ERDOĞAN'I ZİYARETİ YANLIŞ ANLAMAYA DAVET ÇIKARABİLİR
Almanya Başbakanı adına açıklamalarda bulunan Hükümet Sözcüsü Seibert, "Futbolcularımızın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyareti soru işaretleri yaratan ve yanlış anlamaya davet çıkaracak bir durum." dedi.
Alman Milli Takımı için forma giyen futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile buluşmasına yönelik tepkilere Almanya Başbakanı Angela Merkel de katıldı.
"ZİYARET YANLIŞ ANLAMAYA DAVET ÇIKARACAK BİR DURUM"
Deutsche Welle'nin haberine göre, Merkel adına açıklama yapan hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Almanya milli takımı oyuncularının toplumda 'rol model' olduğunu belirterek Erdoğan ile buluşmayı 'soru işaretleri yaratan ve yanlış anlamaya davet çıkaracak bir durum' diye niteledi. Seibert, Alman Futbol Federasyonu içinde de konunun gündeme geleceğinden emin olduğunu ifade etti.
Hükümet Sözcüsü Seibert, "Merkel de bunu gizli bir seçim desteği olarak mı değerlendiriyor?" yönündeki soruyu ise yanıtsız bıraktı.
Kaynak: haberinburada
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