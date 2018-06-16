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Alman Gizli Servisinin Fetö'cü Öksüz'ü Korumak İçin Önlem Aldığı Ortaya Çıktı
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Alman Gizli Servisinin FETÖ'cü Öksüz'ü Korumak İçin Önlem Aldığı Ortaya Çıktı

ALMAN GİZLİ SERVİSİNİN FETÖ'CÜ ÖKSÜZ'Ü KORUMAK İÇİN ÖNLEM ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

FETÖ'nün kilit ismi Adil Öksüz'ün Almanya'da kaldığı evin deşifre olmasının ardından Alman gizli servisinin Öksüz'ü korumak için önlem aldığı ortaya çıktı.

Tarih : 16 Haziran 2018, 21:00
Puan Ver : Alman Gizli Servisinin Fetö'cü Öksüz'ü Korumak İçin Önlem Aldığı Ortaya Çıktı(10/10)6

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde kilit rol oynayan ve yurtdışına kaçan Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğu kesinlik kazandı. Anadolu Ajansı'nın Öksüz'ün Almanya'da kaldığı öne sürülen evi deşifre etmesinin ardından Alman gizli servisinin Öksüz'ü koruma altına almak için harekete geçerek önlem aldığı ortaya çıktı.

"ÖKSÜZ'ÜN KORUNMASI İÇİN ÖNLEM ALDILAR"

Alman makamlarının, Öksüz'ün Almanya'da olduğunu ve nerede yaşadığını uzun süredir bildiği kaydedildi. Alman basını konuyu, Alman hükümetinin Öksüz'ün Türkiye'ye iadesine karşı çıktığı iddiası ile gündeme taşıdı. Alman Tagesspiegel gazetesi konuyla ilgili "Sorumuz üzerine güvenlik birimleri çekimser cevap verdi. Verilen yanıtta, Eyalet Kriminal Dairesi'nin devlet güvenlik biriminin Öksüz'ün korunması için önlemler aldığı belirtildi" diye yazdı. Haberde, yetkililerin uzun süredir Öksüz'ün kim olduğunu bildiği ve ikamet adresinin tespit edildiği de belirtildi. Haberde ayrıca, "Alman hükümeti, Öksüz'ün Türkiye'ye iadesine karşı çıkıyor" ibaresi de yer aldı. Berlin Eyalet Kriminal Dairesi, resmi olarak bilgileri doğrulamazken, Adalet Bakanlığı'nın Öksüz'ün tutuklanmasını ve iadesini reddettiği öne sürülüyor.

BAŞKA ADRESE TAŞIDILAR

Alman gizli servisinin de Öksüz'ü sürekli gözetim altında tuttuğu ve adresini bildiği iddialar arasında. Öksüz'ün, adresi deşifre olduktan sonra başka bir yere götürüldüğü ve bu adresin de Alman makamlarınca bilindiği öne sürülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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