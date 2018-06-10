ALMAN EKİBİ STUTTGART, TOLGAY ARSLAN İÇİN 7 MİLYON EUROYU HAZIRLADI
Alman ekibi Stuttgart, Beşiktaş'ta forma giyen Tolgay Arslan için 7 milyon euroyu gözden çıkardı.
Kara Kartal'ın başarılı ön liberosu Tolgay Arslan, transfer döneminde ön plana çıkan isimler arasında yer almaya devam ediyor. Siyah-Beyazlılar'da geçen sezon 43 karşılaşmada görev yapan 27 yaşındaki futbolcuya, Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart'ın ilgisi sürüyor. Geçen sezondan beri Tolgay için girişimlerde bulunan ancak 5 milyon Euro'dan yükseğe çıkmaması sebebiyle istediğini alamayan Almanya ekibi, yine devreye girdi. Stuttgart'ın son olarak Kara Kartal'ın kapısını menajerler aracılığıyla çaldığı ve 7 milyon Euro önerdiği öğrenildi.
KULÜP KÜÇÜLMEYE GİDİYOR
Beşiktaş'la olan sözleşmesini yıllığı 2 milyon Euro'dan 4 sezonluğuna uzatan Tolgay Arslan, ilk etapta Siyah- Beyazlılar'la yola devam etmeyi planlıyor. Ancak kulübün mali olarak küçülmeye gitmesi sebebiyle Başkan Fikret Orman'ın, teklifin beklenen seviyede olması halinde Tolgay'ın gidişine olumlu bakabileceği konuşuluyor.
Kaynak: haberinburada
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