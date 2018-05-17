ALMAN DEVİ SCHALKE, TÜRK FUTBOLCUYU KADROSUNA KATTI
Almanya Ligi ekiplerinden Schalke 04, Mainz forması giyen gurbetçi futbolcu Suat Serdar'ı transfer etti.
Schalke 04, Mainz forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Suat Serdar'ın serbest kalma bedelini ödeyerek transfer etti. Schalke, 21 yaşındaki futbolcu için 10,5 milyon euro bonservis ücreti ödedi.
Alman ekibi, orta sahada görev alan Suat Serdar ile 4 yıllık sözleşme imzalarken genç isim ile Galatasaray ve Hoffenheim da ilgileniyordu.
"BUNDESLIGA'NIN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN OLACAK"
Schalke 04 teknik direktörü Christian Heidel, transferin ardından yaptığı yorumda "Suat, genç, arzulu ve potansiyeli yüksek bir oyuncu. Daha da gelişip Bundesliga'nın önemli oyuncularından birisi olabilir. Kadromuza Suat'ı kattığımız için çok mutluyuz." sözlerini kullandı.
Bu sezon Bundesliga'da Mainz formasıyla 25 maça çıkan Suat Serdar, 2 gol atma başarısı gösterdi.
Kaynak: haberinburada
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