Alman basını, Dünya Kupasından elenmelerinin sebeplerinden biri olarak Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmesini gösterdi.

2018 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda üçüncü ve son maçında Güney Kore'ye yenilerek grup aşamasında turnuvaya veda eden Alman Milli Takımı'nın elenmesinin faturası, Türk kökenli Alman milli futbolcu Mesut Özil'e kesilmeye çalışılıyor.

Son dönemde Özil'i eleştiren birçok haber yayımlayan Bild gazetesi, "Özil, iki kat baş ağrısı, başka bir şey değil" başlığıyla verdiği son haberde de milli futbolcuyu hedef tahtasına koydu.

"DÜNYA KUPASI, ERDOĞAN ZİYARETİ YÜZÜNDEN KAÇTI"

Milli takımın diğer Türk kökenli futbolcusu İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'in mayıs ayında Londra'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiklerine ilişkin fotoğrafa da yer verilen haberde, Almanya'nın Dünya Kupası'na erken veda etmesinin nedenleri arasında bu olayın da yer aldığı savunuldu.

Gündoğan'ın fotoğrafla ilgili görüşlerini açıklamasına rağmen Özil'in konu hakkında sessiz kalmasının milli takımda gergin havaya sebep olduğu ileri sürülen haberde, sponsorların ve yöneticilerin Mesut Özil'in milli takımdan atılmasını tasvip ettiği ileri sürüldü.

"MİLLİ TAKIMDA GRUPLAŞMA YAŞANDI"

Söz konusu fotoğraf nedeniyle milli takımda gruplaşma yaşandığı iddia edildi. Sami Khedira, Jerome Boateng ve Julian Draxler'in Özil'in yanında yer aldığı, diğer tarafta ise Bayern Münihli Maneul Neuer, Mats Hummels, Thomas Müller ile Real Madridli Toni Kroos'un bulunduğu öne sürüldü. Gazeteye açıklamalarda bulunan Khedira, bu konunun Dünya Kupası'ndan elenmelerine bahane edilmesini doğru bulmadığının altını çizdi.

Bazı Alman gazetelerine göre de Almanya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesi, Türk kökenli oyuncunun hedefe alınması için bir fırsat oldu. Yorumculara göre, aşırı sağcı siyasetçilerin ırkçı yaklaşımları, Alman Milli Takımı'nın Rusya'dan erken eve dönmesi konusunda günah keçisi arayan Alman medyası ve televizyondaki bir çok uzmanın yorumlarıyla da destekleniyor.

92 MAÇTA 63 GOLE ETKİ ETTİ

Milli takımda 92 maçta 23 gole imza atan ve 40 golün hazırlayıcısı olan Mesut Özil, 2011'den sonra Alman Taraftarlar Kulübü tarafından 5 kez yılın milli oyuncusu seçilmişti.

Kaynak: haberinburada