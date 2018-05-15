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Alman Basını: Emre Can, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Davetini Kabul Etmedi
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Alman Basını: Emre Can, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Davetini Kabul Etmedi

ALMAN BASINI: EMRE CAN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DAVETİNİ KABUL ETMEDİ

3 Türk futbolcunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmesinin ardından çileden çıkan Alman basını, Liverpool'da forma giyen Emre Can'ın daveti reddettiğini iddia etti.

Tarih : 15 Mayıs 2018, 17:20
Puan Ver : Alman Basını: Emre Can, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Davetini Kabul Etmedi(5/10)1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Türk futbolcu; Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun'u kabul etmesi Almanya'da gündem olmuştu. Ziyaretin ardından Alman basını düşmanca tavır sergilemiş ve Alman Milli Takımında oynayan futbolcuların siyasi propagandaya alet edildiğini iddia etmişti.

ALMAN BASINI: EMRE CAN DAVETİ KABUL ETMEDİ

Alman basını bugün de, Liverpool'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini kabul etmediği öne sürdü.

NELER YAŞANMIŞTI?

Geçtiğimiz Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan; Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, Manchester Cityli İlkay Gündoğan ve bu sezon Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun'u İngiltere'de kaldığı otelde kabul etmişti. Futbolcular ise imzalı formalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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