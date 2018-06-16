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Alman basını Adil Öksüz'ün Berlin'deki evde kaldığını doğruladı!

ALMAN BASINI ADİL ÖKSÜZ'ÜN BERLİN'DEKİ EVDE KALDIĞINI DOĞRULADI!

Alman basınında, FETÖ'nün sözde "Hava Kuvvetleri İmamı" firari darbeci Adil Öksüz'ün, Anadolu Ajansına gelen ihbar mektubunda yer alan Berlin Neukölln'deki adreste kaldığı belirtildi.

Tarih : 16 Haziran 2018, 13:30
Puan Ver : Alman Basını Adil Öksüz'ün Berlin'deki Evde Kaldığını Doğruladı!(8/10)4

Alman basınında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Hava Kuvvetleri İmamı" firari darbeci Adil Öksüz'ün, Anadolu Ajansına (AA) gelen ihbar mektubunda yer alan Berlin Neukölln'deki adreste kaldığı belirtildi. Frankfurter Rundschau gazetesinin haberinde, Alman makamlarının konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadıkları vurgulanarak, "Ancak Frankfurter Rundschau gazetesinin bilgilerine göre Adil Öksüz gerçekten o evde kaldı." ifadesi kullanıldı.

"BU KİŞİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN TEDBİRLER ALINDI"

Haberde Öksüz'ün Berlin'deki devlet güvenliği dairesinin memurları tarafından güvenli bir yere götürüldüğü iddia edildi. Berlin merkezli yayım yapan Der Tagesspiegel gazetesindeki haberde de Alman güvenlik birimlerinin bu konuda çekingen davrandığı ancak Eyalet Kriminal Dairesinin devlet güvenlik biriminin "bu kişinin korumasına ilişkin tedbirler aldığı" bilgisi paylaşıldı. Haberde, bu koruma tedbirlerinin uzun zamandan bu yana mı yoksa adresin yayımlanmasının ardından mı alındığının bilinmediği ifade edildi. Alman makamlarının uzun zamandır Almanya'ya kimin sığındığını bildiği aktarılan haberde, Türkiye'nin bu kişiyi (Adil Öksüz) Interpol üzerinen tutuklama emriyle aradığı hatırlatıldı.

ALMAN ADALET BAKANLIĞI İADESİNİ REDDEDİYOR

Aynı haberde, "Tagesspiegel gazetesinin bilgilerine göre, Federal Adalet Bakanlığı tutuklamayı ve iade edilmesini reddetti. Alman güvenlik makamları tarafından sadece kaldığı yer tespit edildi." ifadelerinin kullanılması dikkati çekti.

"ÖKSÜZ, GERÇEKTEN O EVDE KALDI"

Berliner Zeitung gazetesinin "Darbe girişimin tertipçisi Neukölln'de gizlendi" başlıklı haberinde de "Berliner Zeitung'un edindiği bilgilere göre Öksüz, gerçekten Neukölln'deki o evde kaldı." denildi.

AA'YA İHBAR EDİLMİŞTİ

AA'ya gelen ihbar mektubuna göre, FETÖ'nün darbeci Öksüz'ün Almanya'ya kaçtıktan sonra, örgütün Berlin'deki hücre evlerinde kaldığı iddia edilmişti. İhbar mektubunda, Öksüz'ün Almanya'nın başkenti Berlin'in Neukölln ilçesindeki bir evde saklandığı belirtilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ firarisi Öksüz'ün Almanya'da olduğuna dair kuvvetli bir şüphenin bulunduğunu bildirmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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