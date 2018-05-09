ALKOLÜ BIRAKAN BLOGGER GEÇİRDİĞİ DEĞİŞİMİ INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞIYOR
ABD'li fitness bloggerı Jell Devote, alkolü bıraktıktan sonra geçirdiği değişimi Instagram hesabından paylaştı.
Fitness bloggerı Jelly Devote, alkolü bıraktıktan sonra vücudunun nasıl değiştiğini gözler önüne serdi. Haftada üç gün alkol tüketen Devote, bunu haftada bir kadeh şaraba indirdi ve kısa sürede sonuç almayı başardı.
BİR KADEH ŞARAP 120 KALORİ
Devote alkolün şekerle dolu olduğunu unutmayın derken, bir bardak şampanyanın yaklaşık 78 kalori, bir kadeh şarabın ise 120 kalori içerdiğini hatırlatıyor.
HER ŞEYİ ETKİLİYOR
İçkinin sadece içeriği kalori ile de değerlendirilemeyeceğini söyleyen genç kadın, bu aynı zamanda uyku kalitesini de etkiliyor, kan şekerinizi artırıyor, vücudunuzun antremana olan tepkisini de değiştiriyor diyerek alkolün yan etkilerinin sağlıklı beslenme programını zorlaştırdığını söylüyor.
FOTOĞRAFLARINI İNTERNETTEN PAYLAŞIYOR
Ünlü blogger sosyal medya hesaplarından alkolden öncesi ve sonrasını paylaşıyor.
Kaynak: haberinburada
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