ALKOLLÜ SÜRÜCÜ REFÜJE ÇARPAN OTOMOBİLDEN DÜŞTÜ! O ANLAR ANBEAN KAMERAYA YANSIDI
İstanbul Ümraniye'de alkollü sürücü refüje çarpan otomobilden düştü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Ümraniye'de alkollü sürücü refüje çarpan otomobilden düştü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
ARAÇ REFÜJE ÇARPINCA SARSILDI
Ümraniye Ihlamurkuyu Çanakkale Caddesi'nde saat 05.00 sıralarında meydana gelen olayda Ferhat Ö., hızla 'u' dönüşü yapmak istedi. Araç refüje çarpınca sarsıldı. Otomobil sürücüsü Ferhat Ö. bu sırada araçtan düştü. Kontrolsüz kalan araç kaldırıma çıkarak durdu.
149 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde sürücünün 149 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Hafif yaralı sürücü ambulansla hastanaye kaldırıldı. Otomobil ise çekiciyle otoparka götürüldü.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 5 Yaşındaki Minik, Sokakta Oynarken Kaybolup Çarşıya Kadar Geldi
- Talihsiz Gelin Ve Damat Kamerada! Düğün Yerine Karakola Gittiler
- Erdoğan'dan İngiliz İş Adamlarına Çağrı: Türkiye'den Konut Alın
- Son Dakika! Bahçeli Af Konusunda Kararlı: Sözümüzün Arkasındayız
- Londra'ya Giden Erdoğan Mesajı Havada Verdi: Sandıklara Hakim Olun
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Leylek Aç Leoparın Elinden Saliselerle Kurtuldu, Nefes Kesici Anlar Böyle Görüntülendi
- Yasak Kalktı Berlusconi Geri Dönüyor!
- Avm'de Korkunç Anlar! Selfie Çekmek İsterken Kucağındaki Bebeği Merdiven Boşluğuna Düşürdü
- Kuzey Kore'den Flaş 'nükleer' Hamle
- Konserde Sahnenin Üzerine Çıkan Seyirci Elektrik Akımına Kapılarak Can Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar