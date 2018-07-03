ALKOLLÜ İÇKİYE BÜYÜK ZAM!
Son Dakika! Alkollü içkilerde özel tüketim vergisi yüzde 15,5 oranında artı.
Ayrıntılar Geliyor..
Kaynak: haberinburada
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