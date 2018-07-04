Berna Laçin'in "idam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı!" Alişan'dan çok sert tepki geldi. Alişan, "Berna hanım orada Peygamber Efendimiz yatıyor" dedi.

"MEDİNE TOPRAKLARI TECAVÜZDE REKOR KIRMAZDI!"

Son zamanlarda gündemde olan idam tartışmalarına Berna Laçin" İdam çözüm olsaydı. Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimcileri, hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!" sözleriyle dahil olmuştu.

ALİŞAN'DAN ÇOK SERT TEPKİ GELDİ

Berna Laçin'in bu sözlerine Alişan'dan çok sert tepki geldi. Alişan, "Medine topraklarını gidip görsün bence!! Orada peygamber efendimiz yatıyor Berna hanım!!! Bu benzetme peygamber efendimizin yattığı yere bir hakaret!!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada