ALİŞAN İLE BERNA LAÇİN İDAM TARTIŞMASI ÜZERİNDEN BİRBİRİNE GİRDİ!
Berna Laçin'in "idam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı!" Alişan'dan çok sert tepki geldi. Alişan, "Orada peygamber efendimiz yatıyor Berna hanım!!!" diyerek sert çıktı.
Berna Laçin'in "idam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı!" Alişan'dan çok sert tepki geldi. Alişan, "Berna hanım orada Peygamber Efendimiz yatıyor" dedi.
"MEDİNE TOPRAKLARI TECAVÜZDE REKOR KIRMAZDI!"
Son zamanlarda gündemde olan idam tartışmalarına Berna Laçin" İdam çözüm olsaydı. Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimcileri, hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!" sözleriyle dahil olmuştu.
ALİŞAN'DAN ÇOK SERT TEPKİ GELDİ
Berna Laçin'in bu sözlerine Alişan'dan çok sert tepki geldi. Alişan, "Medine topraklarını gidip görsün bence!! Orada peygamber efendimiz yatıyor Berna hanım!!! Bu benzetme peygamber efendimizin yattığı yere bir hakaret!!" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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