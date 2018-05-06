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Alişan, Erdoğan'a verdiği sözü yerine getirdi!

ALİŞAN, ERDOĞAN'A VERDİĞİ SÖZÜ YERİNE GETİRDİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şarkıcı Alişan ve oyuncu Buse Varol'un düğününe katılarak çiftin nikah şahidi oldu. Erdoğan eşiyle birlikte katıldığı düğünde yarım saat kaldıktan sonra ayrıldı.

Tarih : 06 Mayıs 2018, 23:20
Puan Ver : Alişan, Erdoğan'a Verdiği Sözü Yerine Getirdi!(8/10)4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şarkıcı Alişan ve oyuncu Buse Varol'un düğününe katılarak çiftin nikah şahidi oldu.

ERDOĞAN DÜĞÜNDE YARIM SAAT KALDI

Beşiktaş'ta bulunan bir otelde yapılan düğün törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Vasip Şahin ile İBB Başkanı Mevlüt Uysal da katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çiftin nikah şahidi oldu. Saat 21.00 sıralarında otele giriş yapan Erdoğan, düğünde yarım saat kaldıktan sonra ayrıldı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı düğünden görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

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Kaynak: haberinburada



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