ALİBABA'DAN TÜRK ALIŞVERİŞ SİTESİNE DEV YATIRIM
Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden biri olan Çinli Alibaba, Trendyol'a yatırım yaptığını açıkladı.
Dünyanın en büyük online ve mobil ticaret şirketi Alibaba, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformu Trendyol'a yatırım yaptığını açıkladı. Yapılan açıklamada yatırım miktarı ve yöntemi hakkında bilgi verilmedi. Ancak açıklamaya göre Alibaba, Trendyol'un yeni stratejik partneri olacak ve mevcut finansal yatırımcıların hisselerini alacak. Bu yatırım, Alibaba'nın globalleşme konusundaki kararlılığını göstermesi açısından önemli.
ALİBABA VE TRENDYOL İŞ ORTAKLIĞI YAPACAK
Anlaşma ile birlikte Trendyol ve Alibaba, Trendyol'un Türkiye ve çevresindeki büyümesini hızlandırmak ve kuvvetlendirmek için beraber çalışacak. Bu süreçte Alibaba, Trendyol'a teknoloji, online ticaret, mobil ödeme, lojistik, uluslararası ticaret gibi konularda bilgi ve deneyim paylaşımı yapacak ve destek olacak.
TRENDYOL, 16 MİLYONDAN FAZLA MÜŞTERİSİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR
Trendyol, 16 milyondan fazla müşterisi ile, Türkiye ve çevresindeki bölgenin hızla büyüyen ve daha fazla büyüme potansiyeli olan e-ticaret pazarında çok önemli bir konumda bulunuyor. Türkiye'nin perakende hacminin sadece yüzde 3,5'inin internet üzerinden olması, Trendyol'un ciddi büyüme ve perakende sektöründe değişim yaratma potansiyeli olduğunu gösteriyor.
TRENDYOL YÖNETİMİNDE HERHANGİ BİR DEĞİŞİM OLMAYACAK
Yatırım ile ilgili yapılan açıklamaya göre Trendyol yönetiminde bir değişiklik olmayacak. Alibaba Grup Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Michael Evans konuyla ilgili olarak "Türkiye dünyadaki ve bölgedeki farklı dijital ekonomiler değerlendirildiğinde oldukça heyecan verici ve önemli bir pazar. Trendyol kurucuları ve mevcut yönetim ekibi liderlik etmeye devam edecek ve ek olarak Alibaba ekosistemine katkıda bulunacak. Trendyol ile birlikte, Türk markalarının, iş ortaklarının ve üreticilerinin, gerçek anlamda globalleşmesine destek olmayı sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İstanbullulara Müjde: 600 Kilometrelik Yeni Metro Hattı İnşa Edilecek
- Emekliler, Yaşlılar, Memurlar... Temmuz Ayı 20 Milyon Kişi İçin Zam Ayı Olacak
- Survivor'ın Öldürülen Kameramanı Alper'in Ailesine Son Sözleri Sizi Çok Seviyorum Olmuş
- Kılıçdaroğlu'ndan İnce, İbb Başkan Adayı Olacak Mı Sorusuna Yanıt: Şimdiden Açıklamak Doğru Değil
- Eşinin, Kemerle Boğazını Sıkıp Üzerine Kaynar Su Döken Caniden Pişkin Savunma: Şaka Yaptım
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Çin'de Okul Önünde Bıçaklı Saldırı! 2 Çocuk Hayatını Kaybetti
- Kanada'da 24 Eşi Ve 149 Çocuğu Olan 61 Yaşındaki Piskoposa, Çok Eşli Evlilik Yaptığı Gerekçesiyle Mahkeme 6 Ay Ev Hapsi Verdi
- Komşularıyla Arazi Anlaşmazlığı Yaşayan Hayırsız Evlat, Annesini Traktörün Önüne Attı
- Kask Takan Hırsızlar, 3 Yaşındaki Çocuğu Annesinin Elinden Alıp Kaçırmaya Çalıştı
- Şüphelendiği Sevgilisinin Telefonuna Takip Cihazı Yükleyince Yolu Kuzeninin Evine Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar