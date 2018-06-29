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Alibaba'dan Türk Alışveriş Sitesine Dev Yatırım
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Alibaba'dan Türk alışveriş sitesine dev yatırım

ALİBABA'DAN TÜRK ALIŞVERİŞ SİTESİNE DEV YATIRIM

Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden biri olan Çinli Alibaba, Trendyol'a yatırım yaptığını açıkladı.

Tarih : 29 Haziran 2018, 00:30
Puan Ver : Alibaba'dan Türk Alışveriş Sitesine Dev Yatırım(10/10)6

Dünyanın en büyük online ve mobil ticaret şirketi Alibaba, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformu Trendyol'a yatırım yaptığını açıkladı. Yapılan açıklamada yatırım miktarı ve yöntemi hakkında bilgi verilmedi. Ancak açıklamaya göre Alibaba, Trendyol'un yeni stratejik partneri olacak ve mevcut finansal yatırımcıların hisselerini alacak. Bu yatırım, Alibaba'nın globalleşme konusundaki kararlılığını göstermesi açısından önemli.

ALİBABA VE TRENDYOL İŞ ORTAKLIĞI YAPACAK

Anlaşma ile birlikte Trendyol ve Alibaba, Trendyol'un Türkiye ve çevresindeki büyümesini hızlandırmak ve kuvvetlendirmek için beraber çalışacak. Bu süreçte Alibaba, Trendyol'a teknoloji, online ticaret, mobil ödeme, lojistik, uluslararası ticaret gibi konularda bilgi ve deneyim paylaşımı yapacak ve destek olacak.

TRENDYOL, 16 MİLYONDAN FAZLA MÜŞTERİSİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Trendyol, 16 milyondan fazla müşterisi ile, Türkiye ve çevresindeki bölgenin hızla büyüyen ve daha fazla büyüme potansiyeli olan e-ticaret pazarında çok önemli bir konumda bulunuyor. Türkiye'nin perakende hacminin sadece yüzde 3,5'inin internet üzerinden olması, Trendyol'un ciddi büyüme ve perakende sektöründe değişim yaratma potansiyeli olduğunu gösteriyor.

TRENDYOL YÖNETİMİNDE HERHANGİ BİR DEĞİŞİM OLMAYACAK

Yatırım ile ilgili yapılan açıklamaya göre Trendyol yönetiminde bir değişiklik olmayacak. Alibaba Grup Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Michael Evans konuyla ilgili olarak "Türkiye dünyadaki ve bölgedeki farklı dijital ekonomiler değerlendirildiğinde oldukça heyecan verici ve önemli bir pazar. Trendyol kurucuları ve mevcut yönetim ekibi liderlik etmeye devam edecek ve ek olarak Alibaba ekosistemine katkıda bulunacak. Trendyol ile birlikte, Türk markalarının, iş ortaklarının ve üreticilerinin, gerçek anlamda globalleşmesine destek olmayı sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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