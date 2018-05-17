ALİ ŞEN, GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUĞUNU KUTLADI
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen, Aykut Kocaman'ın başarısız sayılamayacağını ve Galatasaray'ın şampiyonluğu kazandığını kaydetti.
Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Ali Şen, Fenerbahçe'nin durumunu ele aldı ve Galatasaray'ı tebrik etti.
"BÜYÜK KULÜPLER İÇİN İKİNCİLİK BAŞARI DEĞİL"
A Spor'a konuşan Ali Şen, "Galatasaray'ın şampiyonluğunu şimdiden kutluyorum. En baştaki kaybedilen puanlara bakarsanız, 2. yarıdaki puanları ilk yarıda alsa, farklı şampiyon olurdu. Aykut Kocaman'ı suçlamak doğru değil. Fenerbahçe'nin ikinciliğe geleceğine de kimse inanmazdı. Daha da iyisi olabilirdi ama Şampiyonlar Ligi'ne kalmak büyük başarı olmakla birlikte büyük kulüpler için ikincilik başarı değil" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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