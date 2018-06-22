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Ali Özbir'den 'karına Yakışmıyorsun' Diyen Takipçisine Tokat Gibi Cevap
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Ali Özbir'den 'Karına yakışmıyorsun' diyen takipçisine tokat gibi cevap

ALİ ÖZBİR'DEN 'KARINA YAKIŞMIYORSUN' DİYEN TAKİPÇİSİNE TOKAT GİBİ CEVAP

Esra Erol'un eşi Ali Özbir, sosyal medya hesabından ailesiyle olduğu bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altına kendisi eşiyle yakışmadığını söyleyen takipçisinin yorumu gören Özbir, takipçisine sert bir dille yanıt verdi.

Tarih : 22 Haziran 2018, 17:00
Puan Ver : Ali Özbir'den 'karına Yakışmıyorsun' Diyen Takipçisine Tokat Gibi Cevap(8/10)4

Sunucu Esra Erol'un eşi iş adamı Ali Özbir, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan bir yoruma sert dille cevap verdi. Sosyal medyanın aktif kullanıcılarından biri olan Ali Özbir, eşi Esra Erol ve çocuklarıyla fotoğrafını paylaştı.

"BU ADAMI KÖREBE OYNARKEN Mİ BULDUN?"

Bir kullanıcı Ali Özbir'in paylaşımına, "Esracığım bu adamı körebe oynarken mi buldun?' yorum yazdı. Yorumu gören Ali Özbir, "Senin eşin seni nasıl buldu bir anlatsan ya biz de bilsek" diyerek cevap verdi.

Esra Erol ile Ali Özbir, 2010 yılında Erol'un kendi programından evlenmişti. Çiftin İdris Ali Özbir ve Ömer Erol Özbir adında iki tane oğlu var.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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