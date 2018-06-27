ALİ KOÇ'UN MAAŞINIZDA İNDİRİM YAPIN ÇAĞRISINA BİR TEK VOLKAN DEMİREL KARŞILIK VERDİ
Fenerbahçe başkanlığına seçildikten sonra umduğundan kötü bir mali tabloyla karşılaşan Ali Koç'un, "Maaşınızda indirim yapın" talebine bir tek kaptan Volkan Demirel karşılık verdi.
20 yıllık Aziz Yıldırım dönemine son veren Başkan Ali Koç, göreve geldiği günden bu yana kulüp defterlerini detaylı şekilde inceletiyor. Beklediğinden daha kötü bir tabloyla karşı karşıya kalmasına rağmen Başkan Ali Koç, çizdiği yeni vizyon ve gösterdiği hedeflerden kesinlikle sapmıyor.
Sponsor gelirleriyle birlikte kulübe toplamda 150 milyon dolarlık bir girdiği sağlamayı hedefleyen Başkan Koç ve ekibi, bunun 50 milyon dolarlık kısımını kısa vadede kasaya aktaracak.
SADECE VOLKAN, MAAŞINDA İNDİRİM YAPMAYI KABUL ETTİ
Transfer görüşmeleri son sürat devam ederken, diğer yandan da mevcut kadrodaki oyuncularla görüşmeler sürüyor.
Sözleşmesi sona eren Volkan Demirel ile masaya oturan yönetim, önümüzdeki sezon için kaptan ile çok daha düşük maaşa el sıkıştı. Geçen yıl 2.5 milyon euro alan kaptan, büyük bir fedakarlığa imza attı.
MEHMET TOPAL REDDETTİ, DİĞER FUTBOLCULARDAN YANIT YOK
Diğer kaptan Mehmet Topal ise kulübün indirim çağrısına olumsuz yanıt verdi. 2 yıl daha sözleşmesi olduğunu belirten Topal, ücretini düşürmeyeceğini söyledi.
Öte yandan eldeki yabancılardan Josef, Giuliano, Soldado, Kameni, Isla, Valbuena, Skrtel ve Neustadter'den de maaşlarında indirim yapmaları istendi. Ancak henüz bu konuda olumlu bir geri dönüş alınmadı.
Kaynak: haberinburada
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