Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna Ali Koç'un gelmesinin ardından sportif direktör olarak anlaşmaya vardığı Fransız Damien Comolli bu akşam İstanbul'a geliyor.

Fenerbahçe'de yeni yönetimin futbolun başına getireceği Damien Comolli, bugün İstanbul'a geliyor.

Uzun yıllar Premier Lig'de görev yapan birçok yıldız futbolcuyu dünya futboluna kazandıran Fransız futbol adamı yarın İstanbul'da olacak.Comolli'nin resmi olarak da açıklanması bekleniyor.

DAMİEN COMOLLİ KİMDİR?

13 Aralık 1972 doğumlu olan Damien Comolli, kariyeri boyunca antrenörlük, gözlemcilik ve futbol direktörlüğü gibi görevler üstlendi ve Monaco, St.Etienne, Arsenal, Tottenham ve Liverpool gibi önemli kulüplerde çalıştı.

1996 yılında Arsenal'de 7 yıl boyunca gözlemci (scout) olarak görev yapan Comolli, Kolo Toure, Emmanuel Eboue ve Gael Clichy gibi isimleri keşfetti. 2004-2005 yılları arasında ise St.Etienne'de teknik direktörlük yapan Comolli, burada Fransız ekibiyle ligi 6. sırada tamamladı ve Fransa Kupası'nda da yarı final oynadı.

YILDIZLARI TAKIMA KAZANDIRDI

2005-2008 yılları arasında ise Tottenham'da futbol direktörlüğü görevi üstlenen Comolli, burada da Gareth Bale, Luka Modric, Vedran Corluka, Dimitar Berbatov, Alan Hutton, Kevin-Prince Boateng, Giovani dos Stantos ve Younes Kaboul gibi dönemin önemli oyuncularını takıma kazandırdı.

2010'da ise Liverpool'da futbol direktörlüğü görevine getirilen Comolli, Luis Suarez, Andy Carroll, Charlie Adam, Jordan Henderson, Jose Enrique gibi oyuncuları takıma kazandırdı. 2012'de ise kulüpteki görevinden ayrılırken, bu kararını ailevi sebepler nedeniyle aldığını söyledi. Ancak İngiliz medyasında yer alan haberler, kendisi önderliğinde yapılan transferlerdeki başarısızlık nedeniyle Comolli ile yolların ayrıldığı yönündeydi.

TÜRKİYE'DE EĞİTİM VERDİ

Comolli, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Sportif Direktörlük Sertifika Programı'na geçen yıl eğitimci olarak katılmıştı.

Kaynak: haberinburada