ALİ KOÇ'UN BAŞKANLIĞI SONRASI ALEX'TEN BEKLENEN MESAJ GELDİ!
Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Alex de Souza, Ali Koç'un seçimi kazanmasının ardından sosyal medya hesabından mesaj yolladı. Koç'a başarılar dileyen Alex, onunla çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
SARI LACİVERTLİ KULÜBÜN 37'NCİ BAŞKANI: ALİ KOÇ
Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa Ali Koç seçildi. Ülker Stadyumu'nda yapılan seçimde 38 sandıkta kullanılan 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alan Ali Koç sarı lacivertli kulübün 37'nci başkanı oldu.
ALEX DE SOUZA ALİ KOÇ'A BAŞARILAR DİLEDİ
Fenerbahçe'nin efsane Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza, Fenerbahçe başkanlığına seçilen Ali Koç'a başarılar diledi.
Alex, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Sn Ali Koç 🇹🇷🇧🇷Fenerbahçe'nin önderliğini üstlendiğiniz bu dönemde size başarılar dilerim." yazdı.
"ALEX OLURSA RÜYA GİBİ OLUR" DEMİŞTİ
Ali Koç, "Fenerbahçe iletişim konusunda hep zayıf oldu. Fenerbahçe`nin medyaya, medyanın da Fenerbahçe`ye ihtiyacı vardır. Fenerbahçe medya ile iltişimi ile marka değerini arttırır. Fenerbahçe çok değerli. Medyanın ürünü de haber. Her gittiğim yerde Alex konuşuluyor. Alex çok akıllı bir insan. Kendini bu sektörde geliştirdiği takdirde bir gün Fenerbahçe`nin teknik direktörü ya da sportif direktörü olsa muhteşem olur, rüya gibi olur" açıklaması yapmıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Semih Şentürk'ten Ali Koç'a, Aziz Yıldırım Göndermeli Tebrik!
- Şansal Büyüka: Fenerbahçe Yarından İtibaren 50 Bin Kombine Satar!
- Fenerbahçe Taraftarına Müjde: Mazbata Töreni Statta Taraftarlara Açık Yapılacak
- Semih Şentürk'ten Aziz Yıldırım'a Gönderme
- Fenerbahçe'de Seçim Bitti, Kadıköy Bayram Yerine Döndü
DÜNYA HABERLERİ
- Rus Gazeteci, Kim Jong-Un'un Sarayının İçini Anlattı: Kız Kardeşi Evin Hanımı Gibi
- Haşdi Şabi'den Abd'ye Terör Listesi Çıkışı: Bedelini Ödeyecekler
- Ailesinin Gitsin Diyerek Mahkemeye Verdiği Genç Evden Ayrıldı
- 4 Erkek, Barda Sızan Genç Kızı Tecavüz Etmek İçin Kucaklayıp Götürdü
- Yüksek Sesle Müzik Dinlediği İçin Öldürülen Adamın Ailesine 15 Kuruş Tazminat
Bu Haberle İlgili Yorumlar