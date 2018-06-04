Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Alex de Souza, Ali Koç'un seçimi kazanmasının ardından sosyal medya hesabından mesaj yolladı. Koç'a başarılar dileyen Alex, onunla çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

SARI LACİVERTLİ KULÜBÜN 37'NCİ BAŞKANI: ALİ KOÇ

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa Ali Koç seçildi. Ülker Stadyumu'nda yapılan seçimde 38 sandıkta kullanılan 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alan Ali Koç sarı lacivertli kulübün 37'nci başkanı oldu.

ALEX DE SOUZA ALİ KOÇ'A BAŞARILAR DİLEDİ

Fenerbahçe'nin efsane Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza, Fenerbahçe başkanlığına seçilen Ali Koç'a başarılar diledi.

Alex, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Sn Ali Koç 🇹🇷🇧🇷Fenerbahçe'nin önderliğini üstlendiğiniz bu dönemde size başarılar dilerim." yazdı.

"ALEX OLURSA RÜYA GİBİ OLUR" DEMİŞTİ

Ali Koç, "Fenerbahçe iletişim konusunda hep zayıf oldu. Fenerbahçe`nin medyaya, medyanın da Fenerbahçe`ye ihtiyacı vardır. Fenerbahçe medya ile iltişimi ile marka değerini arttırır. Fenerbahçe çok değerli. Medyanın ürünü de haber. Her gittiğim yerde Alex konuşuluyor. Alex çok akıllı bir insan. Kendini bu sektörde geliştirdiği takdirde bir gün Fenerbahçe`nin teknik direktörü ya da sportif direktörü olsa muhteşem olur, rüya gibi olur" açıklaması yapmıştı.

Kaynak: haberinburada