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Ali Koç'tan taraftarı heyecanlandıran Dirk Kuyt hamlesi!

ALİ KOÇ'TAN TARAFTARI HEYECANLANDIRAN DİRK KUYT HAMLESİ!

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör adayları arasında konuşulan ve İstanbul'a davet edilen Van Gaal'ın yardımcılığı için Hollandalı vatandaşı Dirk Kuyt ismi gündeme geldi.

Tarih : 13 Haziran 2018, 11:10
Puan Ver : Ali Koç'tan Taraftarı Heyecanlandıran Dirk Kuyt Hamlesi!(8/10)4

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları son sürat devam ederken ortaya müthiş bir iddia atıldı.

Son dönemde birçok teknik adamla temas kuran ancak sürpriz biçimde dünyaca ünlü Hollandalı teknik adam Louis van Gaal'i İstanbul'a davet eden sarı-lacivertli yönetimin kısa süre içinde büyük bir operasyonu noktalamak istediği öne sürüldü.

FEYENOORD ALTYAPISINDA GÖREVE BAŞLAYACAK

Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli'nin, Van Gaal'in yardımcısı olarak sarı-lacivertli takımın eski futbolcusu olan Dirk Kuyt'ı göreve getirmeyi düşündüğü iddia edildi. Futbol hayatını geçtiğimiz günlerde noktalayan ve Feyenoord altyapısında göreve başlamaya hazırlanan Kuyt, iki taraf anlaşma sağlarsa Van Gaal'in Fenerbahçe'deki sağ kolu olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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