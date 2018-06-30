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Ali Koç'tan taraftara sponsorluk müjdesi!

ALİ KOÇ'TAN TARAFTARA SPONSORLUK MÜJDESİ!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün içinde bulunduğu mali durumu çözümlemek adına önceliklerini belirlediklerini ve bu kapsamda sponsorluk çalışmalarına öncelik verdiklerini belirtti.

Tarih : 30 Haziran 2018, 14:00
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün içinde bulunduğu mali durumu çözümlemek adına önceliklerini belirlediklerini ve bu kapsamda sponsorluk çalışmalarına öncelik verdiklerini belirtti.

Ali Koç, Fenerbahçe dergisinin temmuz sayısındaki başyazısında kulübün mali durumu, seçim süreci, Fenerbahçe Üniversitesi ve "3 Temmuz" ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"BİRÇOK MARKA İLE GÖRÜŞME YAPIYORUZ"

Kulübün mevcut borçlarının yeniden yapılandırılması için banka ve faktoring şirketleriyle görüşmelerin sürdüğünü bildiren Koç, "Gelirlerimizi artırmak için sponsorluk çalışmalarına öncelik verdik. Bu bağlamda, ülkemizin en değerli markalarından biri olan Fenerbahçe Kulübünün sponsorluk potansiyelini en üst seviyeye getirmek için uluslararası bir pazarlama şirketi ile anlaşarak birçok marka ile görüşmeler yapıyoruz. Başta futbol olmak üzere mücadele ettiğimiz tüm branşlarda, sponsorluk anlaşmalarımızı, ilgili sezon başlangıçları öncesinde tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 1 YIL ERTELENDİ

Fenerbahçe dergisinin temmuz sayısındaki başyazısında ilk defa taraftarlara sarı-lacivertli kulübün başkanı olarak seslenmenin gurur ve mutluluğunu yaşadığını belirten Ali Koç, üniversite ile ilgili ise şunları aktardı:

"Üniversitemiz için gereken çalışmaları en üst seviyede gerçekleştirebilmek ve akademik faaliyetleri en mükemmel seviyede sunabilmek adına başlangıç tarihi olarak öngörülen 2018/2019 öğretim yılının, bir yıl ertelenmesi için YÖK'ün müsaadelerine başvurulmuştur. Başvurumuzu olumlu değerlendiren YÖK Başkanı ve Kurul Üyelerine teşekkür eder; çalışmalarımızla ilgili gerekli bilgilendirmeyi ilerleyen dönemde kamuoyu ile paylaşacağımızı ifade etmek isterim."

Taraftara, tüm branşlarda kombineleri alarak, Fenerium'ları destekleme çağrısında bulunan Ali Koç, üzerinden 7 yıl geçen "3 Temmuz" hadisesinin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ve maddi hasarların tazmini için gereken adımları atacaklarını da ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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