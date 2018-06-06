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Ali Koç'tan ilginç sözler: Size garip gelenler, bana normal geliyor

ALİ KOÇ'TAN İLGİNÇ SÖZLER: SİZE GARİP GELENLER, BANA NORMAL GELİYOR

Kulüpler Birliğinin iftar yemeğine katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Hepimizin birbirimizle konuşuyor olmamız lazım. Size garip gelenler, bana normal geliyor" dedi.

Tarih : 06 Haziran 2018, 23:40
Puan Ver : Ali Koç'tan İlginç Sözler: Size Garip Gelenler, Bana Normal Geliyor(5/10)1

Kulüpler Birliğinin iftar yemeğinde başkanlar bir araya geldi. Fenerbahçe, uzun bir aradan sonra Kulüpler Birliği organizasyonunda başkan düzeyinde temsil edildi.

"BU TOPLANTILARI DAHA SIK YAPMAMIZ LAZIM"

Yemek sonrasında gazetecilere kısa bir açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Fikret başkana çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığı için, sohbet ettik. Bu toplantıları daha sık yapmamız lazım. Sahada kora kor, saha dışında yapıcı rekabet diyoruz. Hepimizin birbirimizle konuşuyor olmamız lazım. Size garip gelenler, bana normal geliyor" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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