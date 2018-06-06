Kulüpler Birliğinin iftar yemeğinde başkanlar bir araya geldi. Fenerbahçe, uzun bir aradan sonra Kulüpler Birliği organizasyonunda başkan düzeyinde temsil edildi.

"BU TOPLANTILARI DAHA SIK YAPMAMIZ LAZIM"

Yemek sonrasında gazetecilere kısa bir açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Fikret başkana çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığı için, sohbet ettik. Bu toplantıları daha sık yapmamız lazım. Sahada kora kor, saha dışında yapıcı rekabet diyoruz. Hepimizin birbirimizle konuşuyor olmamız lazım. Size garip gelenler, bana normal geliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada