Fenerbahçe Başkan adayı Ali Koç, neden Fenerbahçe'ye başkan olmak istediğini açıklarken, spor dünyasında bir nefret ortamının oluştuğunu ifade etti. Passolig'e de karşı olduğunu söyleyen Koç'un açıklamaları şöyle;

Bu süreçte bana destek olan aileme çok teşekkür ediyorum. Ben tutkumun peşinden koşarım. Çocukluğumdan bu yana başkanlık hayalim var. Allah utandırmasın dedik ve buralara kadar geldik.Gittiğim yerlere diğer takım taraftarları da bana destek oluyor, bu büyük bir gurur. Ben başka bir camiaya hiç saygısızlık yapmadım. Bir felsefem var; kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapmayacaksın. Fenerbahçe çok daha iyi yönetilmeyi hak ediyor. Ben de bu yüzden başkan olmak istedim. Futbolda bazı değerler erozyona uğradı.

NEFRET ORTAMI VAR

Spor genel olarak bakıldığında ülkelerin marka değeri için de önemli. Mesela İngiltere, olimpiyatlara ev sahipliği yapmayı garantiledi. 10 yıllık doğru planlamayla organizasyonun üstesinden geldi. Son 10-15 yılda nefret ortamı var. Kulüpler arasındaki şiddet ortamı sona ermeli. Geçen gün okuldan gelen kızım 'Baba biz Galatasaray'dan nefret mi ediyoruz?' diye sordu. Biz küçükken böyle bir şey yoktu. Saha içinde kora kor bir rekabet, saha dışında da yapıcı bir rekabet olmalı. Türk futbolunu hak ettiği yere getirmek için kulüpler ve federasyon olarak ortak bir çalışma içinde olmalıyız. Bu değişimde Fenerbahçe lokomotif olabilir.

PASSOLİG'İ DESTEKLEMİYORUM

Ben şahsen Passolig'e karşıyım. Zararı yok ama desteklemiyorum. İnsanlar Passolig'le uğraşmak istemiyor. Devretmesi, yüklemesi zor değil ancak uğraşmıyorlar. Şart mı? Bence değil ama devam edecekse sorun değil.

FENERBAHÇE İYİ YÖNETİLMİYOR

Fenerbahçe iyi yönetilmiyor. Günü kurtarma zihniyetiyle yönetiliyor. Mesela kontrat yenilenecek, 6 ay var 'şampiyon olmazsanız yenilemem' diyorsunuz olmayınca da yenilemiyorsunuz. Bu böyle olmaz. Fenerbahçe şeffaf değil. Biz hep konsolide rapor yapmıyorsunuz diyorduk şimdi bir konsolide rapor hazırladılar.

KULÜP BORCA BATIK

Geçen yıl Ernst&Young'jn raporuna göre Fenerbahçe borca batık gözüküyor. Verilen raporlarda Fenerbahçe'nin tam borcu 'bana göre' tam olarak bilinmiyor. Fenerbahçe'de mali tablo şeffaf değil. Basketbol salonu rehinde, bir sürü gelir temlik edilmiş. Kulübe gelen gelirler kulübün kasasına girmiyor ki... Direkt olarak temlik, hisseler rehinli. Fenerbahçe'nin mali geleceği ipotek altına almış. Bence Fenerbahçe finansal açıdan iyi yönetilmiyor. Ben bu işi tek başıma hallederim demiyorum. Bu sorunları çözebilecek akla, mantığa ve vizyona sahip olduğumu söylüyorum. Tek başına yapamam. Yönetime gelirsek her şeyi baştan kuracağız. Ben hayal vaat etmiyorum.

UEFA'NIN RADARINDAYIZ

Fenerbahçe, kredilerle, temlik edilen gelirlerle, kırdırılan alacaklarla gidebileceği yere kadar gitti. Bundan sonra gidebileceği yer yok. Hisseleri rehinde, basketbol salonu rehinde, kulüp UEFA radarında. Fenerbahçe'nin gelirleri düşüyor, giderleri artıyor. Gelirleri arttırmamız lazım. Gelirleri arttırma kısmında ben ve arkadaşlarımın direk etkili olacağı alanlar var. Fenerbahçe'nin başındaki kişi tutarlı olmalı. Benim Fenerbahçe'ye vereceğim karşılıksız bir meblağ var. Şirketlerim her alanda Fenerbahçe'ye sponsor olacak. Fenerbahçe'nin sponsor gelirlerini maksimum seviyeye çıkartabileceğimi taahhüt edebilirim.Kulüp bir sermaye grubunun altına girmeyecek. UEFA ile görüşerek sorunları aşacağız.

AZİZ YILDIRIM'LA TARTIŞMAYA HAZIRIM

Benim Ali Koç olarak, karşılık beklemeden Fenerbahçe Spor Kulübü'ne vereceğim bir meblağ var. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sponsorluk yapılabilecek tüm alanlarının maksimum seviyeye getirileceğinin taahhüdünü verebilirim. Ben de diyorum ki çıkalım bir televizyona, canlı yayına. Bunu her zaman her yerde söylüyorum. Kulüpten her konuda yanıt geliyor. Ama nedense defterleri açalım ve televizyona çıkalım konusunda yanıt gelmiyor. Aziz Yıldırım ile karşılıklı olarak tartışmaya hazırım.

BİLGİLER BİZDEN SAKLANIYOR

FBTV'de bizimle ilgili haber bile yapılmıyor. Şok oldum. Mesela biz hiçbir tesisi kullanamıyoruz. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde toplantı yapmak istedik gelen cevap 'Tesislerde siyaset (Fenerbahçe siyaseti) yapılmasını istemiyoruz' kendileri her şeyi her tesiste yapıyor. Aziz Yıldırım ve yönetimi bizden bilgi saklıyor. Seçilirsek bir daha adaletsizlik yaşanmayacak. Bir arkadaşınıza hediye olması için bile kulübe üye yapabilirsiniz. Fakat Fenerbahçeli olmayan kişiler kulübe üye yapıldı. Yanlış biliyor, yanlış söylüyor olabilirim ama asla terbiyesizlik, saygısızlık yok.

FETÖ'CÜ OLDUĞUM YAZILMIŞ

Ali Bey bizim projelerimizi çalıyor' diyorlar. Akademidir, pilot takımdır bunlar zaten bizim projelerimizdi. Aziz Yıldırım icraatın başındaydı neden yapmadı? 25 yıldır neredeydiniz. Bana karalama kampanyaları yapıldı. Bizim ülkemizde cevap vermeyince üstünüze yapışıyor. Sadece bana değil ailemin de üzerine geliniyor. Seçilirsek büyük lütuf, onur. Seçilmezsek de desteğimizi yine sürdürürüz. Ben FETÖ konusuna girmeyi hiç istemiyordum ancak Bodrum'da girmek zorunda kaldım. 101 gerçek kişi BİMER'e benim hakkımda FETÖ'cü olduğum yönünde, 3 Temmuz 2011'i benim yönettiğimi yazmış. Deli saçması diye hiç üzerinde durmadım. Sonra bazı insanlar bana geldi başkanımızın kapalı kapılar ardında bu yönde konuşmalar yaptığını söyledi ben de bunu ciddiye almaya başladım. Başkanımız çıkıp 'Ali bizim Ali'mizdir! 3 Temmuz'da Ali dik durdu' diyip beni korumalıydı, yapmadı. Ben size kırgınım. Beni ve ailemi terör örgütü mensubu olarak gösterip itham edemezsiniz. Türkiye'de insanlara para verirsin gizli tanık olur. Bu ülkede Sayın Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ bile teröristin gizli tanık edilmesiyle cezaevine kondu.

BENİM SİYASETLE İŞİM OLMAZ

Ben milli duyguları güçlü bir insanım. Gençlerin bize karşı çok büyük ilgisi var. Gençler samimidir. Şunu söyleyeyim benim siyasetle Allah korusun işim olmaz. Belediye encümeni bile olmam. Başkan çıkarıyor bunları. Öncellikle Allah korusun benim siyasetle hiçbir işim, ilgim olmaz. Yine başkanın yaydığı bir söylenti. Benim projem yokmuş, kendim projeymişim. Fenerbahçe'yi kullanarak siyasete girecek diyorlar. Hatta transatlantik bir proje bu diyorlar. Bilmiyorum Ankara'yı mı etkilemeye çalışıyorlar. Bunun altyapısını da şöyle yapıyorlar. 'Biz 2015'te onu yönetim kuruluna alalım dedik kabul etmedi gitti 3 gün sonra aday oldu' diyorlar. Aziz Yıldırım sürekli hakkımda söylenti çıkarıyor. Başkanla 2014 yılında sorun yaşadık. 2015 seçimlerinde yapılan baskı bugünleri getirdi. Aziz Yıldırım ne amaçlıyor anlamıyorum. Ben başkana bir kez daha sesleniyorum. Çıkalım televizyona açıklayalım. İkimizden biri yalan söylüyor. Çıksın ortaya.

"AYKUT KOCAMAN'LA DEVAM ETMEK İSTERDİM"

Aykut Hoca, bir hocadan fazlası. Aykut Kocaman ile devam etmek isterdim. İstikrardan yanayım. Ancak taraftarın beklentisi var. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Devam edip etmemekle ilgili bir şey söyleyemiyorum. Seçilirsek düşünüp karar vereceğim. 3 Temmuz'da neler yaşadığımızı bir biz bir Allah bilir. Aynı şeyler yine yaşansın yine aynı refleksi gösteririz. Başkanımızın saç teline bile zarar verdirmeyiz. Aykut Kocaman benim için bir hocadan fazlasıdır. Soyunma odasına inip işlere karışmam karşıyım. Hayalim Fenerbahçe'yi kenetlemek. Obradovic için ise 'Allah'a şükürler olsun' kendisi bizde. O ne kadar isterse devam ederim. Olimpik branşları kesinlikle kapatmayacağım. İki branş ekleyeceğim biri espor.

"ALEX HATALAR YAPMIŞTIR"

Yarının Pogba'sı, Alex'i olacak isimleri Fenerbahçe'ye kazandırmak istiyorum. Altyapılardan oyuncular çıkarmak isterim. Alex son dönemlerinde hatalar yapmıştır. 'Ya hoca ya ben' kapısını açmıştır. O kapı bir kere açıldı mı, bazı şeyleri düzelteemzsiniz. Fakat Alex'e yapılanlar kabul edilemez. Her iyi eski futbolcu iyi bir hoca olacak diye kaide yok. Önce kendisini ispatlaması gerekiyor. Ama ben inanıyorum Alex ilerde bu kulüpte görev yapacak.

