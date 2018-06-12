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Ali Koç Yönetimi, Tazminat Ödemeden Müjdat Yetkiner'le Yollarını Ayırdı
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ALİ KOÇ YÖNETİMİ, TAZMİNAT ÖDEMEDEN MÜJDAT YETKİNER'LE YOLLARINI AYIRDI


Ali Koç Yönetimi, Tazminat Ödemeden Müjdat Yetkiner'le Yollarını Ayırdı
Tarih : 12 Haziran 2018, 14:20
Puan Ver : Ali Koç Yönetimi, Tazminat Ödemeden Müjdat Yetkiner'le Yollarını Ayırdı(9/10)5

Fenerbahçe Kulübü, futbol altyapı gençlik geliştirme programı koordinatörü olarak görev yapan Müjdat Yetkiner ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz çalışanlarından Müjdat Yetkiner'in iş akdi, İş Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen nedenlerle tarafımızdan haklı sebeple feshedilmiştir. Bugün itibariyle kendisinin kulübümüz ile hizmet ilişkisi sona ermiştir." denildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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