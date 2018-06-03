ALİ KOÇ, TARAFTARLARLA KARŞILIKLI TEZAHÜRAT YAPTI
Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, oy kullanma işlemi devam ederken tribünlerdeki üyelerle beraber tezahürat yaptı.
Ülker Stadında yapılan seçimli genel kurulda başkan adaylarından Ali Koç, tribünlerde bulunan üyelerle beraber tezahüratlarda bulundu.
'Sarı-lacivert Şampiyon Fener' tezahüratlarına eşlik eden Koç, daha sonra da tribünlerden yükselen marşlara destek verdi.
Kaynak: haberinburada
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