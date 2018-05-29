Fenerbahçe Başkan adayı Ali Koç, Doğan Haber Ajansı'na bir ziyarette bulundu.

KOÇ: "ÇOK GÜZEL BİR GELENEK"

Şampiyon olan takımın bayrağının geleneksel bir şekilde bina içine asıldığının hatırlatıldığı ve bazı çalışanların seneye Fenerbahçe'yi şampiyon görmek istedikleri belirtilen Koç, şampiyon olan takımın bayrağının asılmasının centilmenlik örneği olduğunu söyledi ve "Bu gelenek çok güzel bir gelenek" dedi.

Ali Koç'un 2-3 Haziran tarihlerinde yapılacak seçim öncesinde karşılaştığı sorular karşısında verdiği bazı cevaplar ve hedefleri şöyle:

"HİÇBİR TEKNİK ADAM İLE GÖRÜŞMEDİM, ETİK OLMAZDI"

"Biz hiçbir teknik adam ile görüşmedik. Takım yarışma içindeydi, bu doğru olmazdı. İlk haftalarda çok puan kaybettik ama biz hep takımı destekledik. Bizim yaptığımız şu var; scout ekibimiz ve sportif direktörümüz ile 1.5 yıldır çalışıyoruz. 110 futbolcunun analizini çıkarttık, maliyetlerini belirledik. Ama hiç bir teknik adam ile görüşmedik. Sadece aday isimler var"

"BENİM HAYAL ETTİĞİM; FENERBAHÇE'NİN DOSTU, DÜŞMANINDAN DAHA FAZLADIR"

"90'ların ortaları ve sonralarından sonra Fenerbahçeliler ve diğerleri gibi bir anlayış oldu. Evet biz, bize yeteriz. Bıçak kemiğe dayanırsa biz bize yeteriz. Ama benim hayal ettiğim; Fenerbahçe'nin dostu, düşmanından daha fazladır. Benim hayal ettiğim; Fenerbahçe şampiyon olduğu zaman ana rakiplerimizin dışındaki insanların; Fenerbahçe'nin örnek bir duruşu var, samimi insanlar, iyi bir takım, sözlerinin arkasında duran bir camia dediği bir Fenerbahçe. Bunu başarmak aslında çok da zor değil.

"FENERBAHÇE MARKASI EROZYONA UĞRADI"

"Fenerbahçe markası maalesef Fenerbahçelilerin dışında erozyona uğradı. Fenerbahçe, Anadolu'ya inince heyecan, bereket vardı, umut vardı. Biz seçilirsek, Fenerbahçe'nin tekrar bu konuma gelmesi bizim için öncelikli hedef olacaktır."

"YÖNETİM KURULUM HEMEN HEMEN HAZIR"

"Yönetim kurulu listem çok soruluyor. 2 nedenle bunu deşifre etmedim. Birinci nedeni; Ben bu yolun dikenli olacağını biliyordum. Kazanmak için her şeyin mübah olmadığı, kavganın gürültünün olmadığı bir süreç olsun istiyordum. Fenerbahçe için alınacak sorumluluklar ateşten gömlek. Bana yapılan saldırıları görünce iyi ki kimseyi deşifre etmemişim diyorum. Ürkütüp korkutarak insanları caydıracak bir süreç isteniyor. İkincisi; çok daha önemli benim için. O da bir kurum insan sermayesi kadar iyidir. Bir kurumun başarısı, insan kalitesiyle eşdeğerdir. Ben şunu yerleştirmek istiyorum. Kulübün günlük işlerini kurumumuzun profesyonel insanları yapmalı. Yönetimler bunları kendileri yapmaya çabalarsa bugün görüntü ortada..."

"Biz hem Türkiye'den hem de yurt dışından insan kaynakları firmalarıyla çalışıyoruz. Yurt dışındaki Türkleri de tespit ettik. Türkiye'de Fenerbahçe'ye hizmet edebilecek 'beyaz yakalı' profesyonelleri de tespit ettik. Benim amacım yönetim kurulu olarak, bütçeyi, başarı performans kriterlerini belirlemek ve profesyonelleri kulübe katıp denetlemek. Böyle olursa çağın geneline daha uygun olur."

"ASLA BİR DAHA ADAY OLMAM" DEMEDİM

"Ben dedim ki, bir sonraki seçimde bu sefer seçilmezsem, kesinlikle ama kesinlikle girmeyeceğim. Çünkü kim seçilirse, işlerini rahat yapabilmeliler. Bir galibiyet, bir beraberlik sonrası ismim geçerse çok rahatsız oluyorum. Ben bunu söyledim. "Asla bir daha aday olmam" demedim. Ancak sağ olsunlar, insanları aptal zannediyorlar, benim gücüme giden bu. Birgün seçilir başarılı olursam tehdit benim gitmem olur, kalmam değil."

20 YILDIR ORADASINIZ...

"Şöyle bir sıkıntı var; UEFA zaten bizim bu niyetimizi ayrıca sahiplenecektir. Biz buraya ciddi sıcak para sokacağız. Bunun bir kısmı hibe, sermaye olacak. Belki işler kötü gidecek, belki 2-3 sene sonra bizi değiştirmek zorunda kalacaklar. Kongre olacak. Ne kadar sahibi olabileceğinizi bilmediğiniz bir şeye büyük yatırımlar yapacağız. Bakın kombine, loca, yayın bütün taşınmazlarımız ipotek altında. Bunları konuşmuyoruz, bunları ve rakamları genel kurulda anlatacağım. Ama içinde bulunduğumuz durumun çoğunuz farkında değilsiniz. Başkanımız bir problem yok diyor. Bense maddi sıkıntı var diyorum. Biri doğru söylemiyor."

"leriye dönük olarak söylüyorum, maddi sıkıntılarımız olmazsa Fenerbahçe Spor Kulübü'nün hak ettiği yere gelmesi mümkündür. O yüzden bir sermaye grubunun altına girmemelidir. Başkan zannediyor ki, biz koyacağımız miktarlar kulübe sahip olacağız. Siz de sermaye artırın o zaman. Yok ben ne koyarsam, 1 fazlasını koyacakmış. Eee 20 yıldır oradasınız... Sanki ben 20 yıldır oradayım da, onlar yeni aday gibi bir hava oluşturuluyor."

"FENERBAHÇE'YE YAPILAN AYIP"

"1959 öncesi şampiyonluklar konusu var Fenerbahçe'nin... Bence bu Fenerbahçe'ye yapılmış en büyük ayıplardan bir tanesidir... Başka ülke liglerinde böyle bir şey söz konusu değil. Burada başka takımların da şampiyonlukları var... Bizim çok daha fazla var... O yüzden bunu 1907 Derneği'ndeyken de çok istişare ederdik. Sonuç alınamasa dahi bütün yolların sonuna kadar tüketilmesi gerekiyor. Ama bunu yaparken seçim arifesi ya da medya aracılığıyla da değil. Bunu kararlaştırıp güçlü argümanlar, bilgiler ve belgelerle oturup perde arkasında ikna yöntemiyle yapmak gerek. Devlet var, TFF var, diğer kulüpler var... Bağırarak, çağırarak olmaz."

"4 HAZİRAN'DA UYUYACAĞIM"

"4 Haziran'da uyuyacağım. Mazbata almadan kulübe giremiyorsunuz biliyorsunuz. Artık geriye değil, ileriye bakmak gerekiyor. Çok mutluyuz ki, sırf aday olmamız bile, bir sürü birbiriyle kavgalı insanın barışmasını sağladı. İlk yapacağımız iş, personeli toplayacağız, konuşup hayallerimizi, vizyonlarımızı anlatacağız. Sonra departman departman vereceğimiz ödevler var. Onların hepsi hazır. Fenerbahçe'de çok değerli, çok kıymetli insanlar var."

Kaynak: haberinburada