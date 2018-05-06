ALİ KOÇ, KADIKÖY ESNAFINI ZİYARET ETTİ
Fenerbahçe Kulübünün başkan adayı Ali Koç, Kadıköy çarşısında esnaf ziyaretinde bulundu. Fenerbahçe taraftarları, Ali Koç'un ziyareti sırasında tezahüratlarda bulundu.
Fenerbahçe Kulübünün haziran ayında yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan Ali Koç, Kadıköy'de esnaf ziyaretinde bulundu.
Kadıköy çarşısında esnaf ziyareti yapan Koç'a, yağmura rağmen sarı-lacivertli taraftarlar da eşlik etti.
ALİ KOÇ TARAFTARLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Girdiği dükkanlarda esnaf ve müşterilerle sohbet eden Ali Koç, taraftarlarla bol bol fotoğraf çektirdi.
Taraftarlar "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" tezahüratları yaparken, Koç ziyaret ettiği bir dönercide dönerin tadına baktı.
Yaklaşık 2 saat süren ziyaretlerin ardından Ali Koç, taraftarlarla toplu fotoğraf çektirerek, çarşıdan ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
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