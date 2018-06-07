Survivor'dan Elenen Cumali Ve Ramazan Arasından Gerginlik!
Trump'tan, Kuzey Kore Lideri Kim Jon-Un'a Şartlı Abd Daveti!
Son Dakika! Moody's 17 Türk Bankası'nın Notunu Düşürdü, 19 Finansal Kurum Hakkında Not İzleme Kararı Verdi
Burak Yılmaz'dan Flaş Transfer Kararı
Fenerbahçe Doğuş, Tofaş'ı 86-78 Yenerek Seride Durumu 2-0'a Getirdi
Galatasaray'dan Resmi Balotelli Açıklaması
Comolli'nin Hedefindeki Teknik Direktör: Zeljko Buvac
Karamollaoğlu'ndan Şaşırtan Vaat: Bütün Hastanelerin İsmi Değişecek
Yunanistan'ın Serbest Bıraktığı Darbeci Askerlerle İlgili Nato'dan Tek Cümlelik Çağrı!
Ali Koç İle Aykut Kocaman Görüşmesinden Sonuç Çıkmadı
Antalyaspor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz İle Prensip Anlaşmasına Vardı
Erdoğan'dan Muhalefete Çağrı: Külliyeyi Satmaktan, Yıkmaktan Bahsedenler Gelip Buradaki Eserleri İncelesin
Otomobilde Mahsur Kalan Bebeğe Annesi Camdan Çizgi Film İzletti
Ekonomi Bakanı Duyurdu! Abd'li Şirketlere Antidamping Soruşturmaları Başlayacak
Edirneli Vatandaşlar Fotoğraf Çektirmek İçin Mor Tarlalara Koştu
Büyük Skandal! 8 Milli Futbolcu 30 Hayat Kadınıyla Basıldı
Fıfa Başkanı Infantino'dan, Doğan Babacan İçin Taziye Mektubu
Kredi Kartı Borcundan Takibe Alınanların Sayısı Azaldı
Mhp'nin 24 Haziran İçin Hazırladığı Reklam Filmi Yunanistan'ı Kızdırdı
Medipol Başakşehir, Akhisarsporlu Soner Aydoğdu İle Anlaşma Sağladı

Ali Koç ile Aykut Kocaman Görüşmesinden Sonuç Çıkmadı

ALİ KOÇ İLE AYKUT KOCAMAN GÖRÜŞMESİNDEN SONUÇ ÇIKMADI

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve teknik direktör Aykut Kocaman arasındaki toplantı gerçekleşti. Koç, Kocaman'ın yaptığı sunumdan memnun kalırken bir görüşme daha yapılmasına karar verildi.

Tarih : 07 Haziran 2018, 22:40
Puan Ver : Ali Koç İle Aykut Kocaman Görüşmesinden Sonuç Çıkmadı(5/10)1

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile sarı-aciverli takımın teknik direktörü Aykut Kocaman arasında yapılan görüşme sona erdi.

Koç ile bir araya gelen Aykut Kocaman, geçtiğimiz sezon takımda yaşananlar, takımın son durumu, takımın ihtiyaçları, yapılacak olan transferler üzerine uzun süren bir görüşme yaptı.

İLERLEYEN GÜNLERDE YENİDEN BİR GÖRÜŞME YAPILACAK

Aykut Kocaman'ın yaklaşımını ve sunumunu büyük memnuniyetle karşılayan Ali Koç, önümüzdeki günlerde Aykut Kocaman ile bir görüşme daha yapılacak.

Ali Koç ile Aykut Kocaman arasında yapılacak ikinci görüşmede, Kocaman Fenerbahçe ile hazırladığı 48 sayfalık sunumu Comolli ile de paylaşacak. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Aykut Kocaman ile yaptığı görüşmeden son derece memnun kalırken, Kocaman'a vermiş olduğu bilgiler ve gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkürlerini iletti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ali  Koç  İle  Aykut  Kocaman  Görüşmesinden  Sonuç  Çıkmadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER