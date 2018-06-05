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Ali Koç, Altyapıya Dünyaca Ünlü İsmi Getiriyor

Ali Koç, altyapıya dünyaca ünlü ismi getiriyor

ALİ KOÇ, ALTYAPIYA DÜNYACA ÜNLÜ İSMİ GETİRİYOR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 12 yıl boyunca Barcelona'nın alt yapısında gören yapan Jose Ramon Alexanko ile anlaşmaya çok yaklaştı.

Tarih : 05 Haziran 2018, 09:00
Puan Ver : Ali Koç, Altyapıya Dünyaca Ünlü İsmi Getiriyor(10/10)6

Yeni yönetim sportif direktör, teknik direktör meselesinin ardından alt yapıya da el atacak. Başkan Koç'un alt yapıyı teslim edeceği kişi ise hemen hemen belli oldu.

Barcelona'nın alt yapısında 12 yıl görev yapan ve kendisi için efsane ifadesi kullanılan Jose Ramon Alexanko ile anlaşma çok yakın.

GÖRÜŞMELER YAPILDI

Başkan Ali Koç, 12 yıl boyunca Barcelona'nın alt yapısını yöneten Jose Ramon Alexanko'yu getirmeyi planlıyor. Şu anda TV'de futbol yorumculuğu yapan Alexanko ile Ali Koç'un görüşme yaptığı ve el sıkıştığı da gelen haberler arasında.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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