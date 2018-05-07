Deniz Kenarında Şok! Kıyıya 4 Erkek Cesedi Vurdu
Meteoroloji Uzmanından Korkutan Uyarı: Alışın!
Fenerbahçe Doğuş'un Şampiyonluk Yolundaki Maçları Şifresiz Kanalda
Arda, 16 Maçlık Cezadan Yırtmanın Formülünü Buldu
40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı
Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!
Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Rolünü Kaybetti!
Spiker Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! Sosyal Medya Yıkıldı

Ali Ağaoğlu'nun Genç Sevgilisi, Sırtına Boydan Boya Yazı Yazdırdı

ALİ AĞAOĞLU'NUN GENÇ SEVGİLİSİ, SIRTINA BOYDAN BOYA YAZI YAZDIRDI

Kendisinden 39 yaş büyük Ali Ağaoğlu ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Duygu Su Gürpınar, sırtına boydan boya "Farklı olmak istiyorsan iyi birisi ol, o yeterince farklıdır" yazısını kazıttı.

Tarih : 07 Mayıs 2018, 13:30
Puan Ver : Ali Ağaoğlu'nun Genç Sevgilisi, Sırtına Boydan Boya Yazı Yazdırdı(9/10)5

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu'nun sevgilisi Duygu Su Gülpınar kumsalda çekilmiş pozunu Instagram'da paylaştı. Sırtındaki dövmenin anlamını da şöyle açıkladı: "Farklı olmak istiyorsan iyi birisi ol, o yeterince farklıdır."

AĞAOĞLU YAŞ FARKINA ALDIRIŞ ETMİYOR

Ali Ağaoğlu sevgilisiyle arasındaki 39 yaş fark sorulduğunda "Nüfus yaşım 22, gönül yaşım 18, zeka yaşım 8" cevabını veriyor.

OTOMOBİLLERİNİ İSTEDİĞİ ZAMAN KULLANIYOR

Duygu Su, Ağa'nın 10 lüks otomobilini istediği zaman kullanıyor. Garajdaki favorisi 1 milyon TL'lik Lamborghini Gallardo Supperleggera.

İŞE LAMBORGHINI İLE GİDİYOR

Ali Ağaoğlu'na ait spor-yaşam kompleksi My Club Bahçelievler'de genel müdürlük yapan Duygu Su işe Lamborghini ile gidip geliyor.

İşte Duygu Su Gürpınar'ın o paylaşımı;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ali  Ağaoğlu  Nun  Genç  Sevgilisi  Sırtına  Boydan  Boya  Yazı  Yazdırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER