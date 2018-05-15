ALEYNA TİLKİ, GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINA KATILAMAYACAK
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, klip çekimleri nedeniyle Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında yer alamayacak.
Süper Lig'in son haftasında Göztepe deplasmanına konuk olacak olan Galatasaray, bu maçtan en az 1 puan alıp şampiyonluğunu ilan etmek için artık geri sayıma geçti. Büyük bir ciddiyetle son maçlarına hazırlanan futbolcuların yanı sıra yönetim de şampiyonluk kutlamaları için kolları sıvadı.
Cumartesi günü Bornova Stadı'nda mutlu sona ulaşıp şampiyonluk turu atmayı hedefleyen Sarı-Kırmızılılar, asıl kutlamayı iki gün sonra Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirecek. Son dakikada tarihi değişmezse pazartesi günü olarak belirlenen şölenin, Ramazan ayı nedeniyle iftardan sonra yapılacağı öğrenildi. Şampiyonluk kupası da törende kaldırılacak.
ALEYNA TİLKİ'NİN GELMESİ ZORA GİRDİ
Sezon başında Gomis'in, 'Sen olsan bari' şarkısınını dinleyip dans etmesi ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşması Aleyna Tilki'nin ününe ün katmıştı. Gomis'in gollerinde sonra statta bu şarkı çalınırken, yönetim de kutlamalar için Aleyna Tilki'nin menajeriyle iletişime geçti.
Ancak genç şarkıcının pazartesi günü Amerika'dan özel olarak gelen yönetmenlerle klip çekiminin bulunduğu, kutlamaya gelmesinin çok zor olduğu ortaya çıktı. Aleyna'nın sıkışık takvimine takılan Sarı-Kırmızılılar'ın, Kenan Doğulu'ya yöneldikleri öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bahçeli'den Gazze Çıkışı: İsrail Sınırları Aştı, Trump Alnına Kara Leke Sürdü
- 1960'ta Kaçak Kazıda Çıkarılıp Satılmıştı! Abd'deki Zeugma Parçaları Türkiye'ye Getiriliyor
- Hayrete Düşüren Kare: Elektrik Direği Evin Köşesinden Geçiyor!
- Eski Cıa Başkanı Kudüs Katliamı İçin Trump'ı Suçladı
- Selahattin Demirtaş İçin Dilekçe Verildi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Abd Basını Yerden Yere Vurdu: Babasının Küçük Gulyabanisi
- Kapkaççıya Direnince Suratından Bıçaklandı, Halini Görenler Dondu Kaldı
- Çarşaflı Kadına Hakaret Eden Irkçı Abd'liye Kasiyer Kızdan Anlamlı Cevap
- Polis Memuru Veli, Okul Önünde Soygun Yapmaya Çalışan Silahlı Şüpheliyi Vurdu
- Elçilik Açılınca Netanyahu Övgü Yağdırdı: Dünyada Abd'den Daha İyi Bir Dostumuz Yok!
Bu Haberle İlgili Yorumlar